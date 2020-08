El gobierno de Valdés enfría el geoparque de las pizarras de Luarca: "No es la prioridad"

Adiós temporal al proyecto del geoparque Pizarras de Luarca. El pleno del Ayuntamiento de Valdés escenificó ayer su rechazo a este desarrollo turístico promovido inicialmente por la plataforma "Más Luarca Valdés". El PSOE, en el gobierno, y dos ediles no adscritos (antes de Ciudadanos) votaron en contra de una moción que presentó el PP, en la oposición, para aprobar una partida económica e iniciar la tramitación del geoparque.

El portavoz del PSOE, Jesús Fernández, indicó que el geoparque "no es prioridad" del gobierno socialista. Pese a que evitó juzgar las posibilidades de este ambicioso desarrollo que estaría avalado por la Unesco, dio a enteren que "no toca". "Es cierto que puede traer más turismo, pero creemos que este concejo ya tiene con otras potencialidades y que no podemos dejar de lado los proyectos iniciados para hacer ahora otras inversiones", dijo Fernández. El portavoz del PSOE puso como ejemplo el bosque jardín de la Fonte Baxa, recientemente abierto y que solo para afrontar el alquiler anual necesita una inversión pública municipal de 18.000 euros.

El portavoz del PP, Carlos López, lamentó el "cambio de opinión" del gobierno y del Alcalde, Óscar Pérez, "quien ahora tiene otro criterio y decide no apostar por un proyecto que había ilusionado a todos los ciudadanos". Los ediles de Ciudadanos votaron a favor de la propuesta del PP, mientras que Avanza Valdés se abstuvo. El PSOE votó en contra, junto a los ediles no adscritos José Luis Rodríguez y Andrea Nogueira. La plataforma "Más Luarca Valdés" siempre intentó lograr apoyos institucionales para este desarrollo. Se trata de una figura reconocida por la Unesco que permitiría hacer un museo al aire libre por todo el concejo con las conocidas como pizarras de Luarca como hilo conductor.

Durante el pleno también se nombró al expresidente de Cruz Roja Manuel García García hijo adoptivo de Valdés. Su propuesta logró el apoyo unánime del pleno. En el futuro, el gobierno celebrará "un acto formal de homenaje". La sesión también sirvió para que tomaran posesión de sus actas de ediles Laureano de la Uz, del PP, y Daniel Álvarez, de Ciudadanos. Sustituyen a David Fernández Ginzo y Teresa Suárez, respectivamente.