La Fundación de Martín Chirino dona a As Quintas (El Franco) una obra del artista

Eduardo Rodríguez, Long Ling Yu, Herminio, Marta Chirino y Cecilia Pérez conversan junto a la caja escultórica y los grabados donados a As Quintas, en La Caridad.

Eduardo Rodríguez, Long Ling Yu, Herminio, Marta Chirino y Cecilia Pérez conversan junto a la caja escultórica y los grabados donados a As Quintas, en La Caridad. T. CASCUDO

La Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino no solo ha hecho posible la exposición que estos días puede visitarse en la sala de exposiciones As Quintas, de La Caridad, sino que ha querido que una de las obras del artista canario se quede para siempre al cuidado del colectivo Amigas y amigos de As Quintas. "Estamos tremendamente agradecidos por su gran generosidad", confiesa el escultor Herminio, consciente del valor de la pieza donada.

La obra, del año 2005, está integrada por una caja escultórica denominada "El viento. Espiral de la rosa", en la que se guardan doce grabados de nombre "La espiral, naturaleza, simbología y cosmos". De este modo, la Fundación, presidida por Marta Chirino, hija del escultor, da un paso más en su decidido apoyo al proyecto de As Quintas que tanto gustaba al desaparecido artista. Ahora el colectivo franquino está pensando la forma y el mejor lugar para mostrar esta pieza y otras donadas por otros artistas que pasaron por la sala.

La muestra "Martín Chirino en As Quintas" se puede visitar hasta el 15 de octubre y constituye todo un homenaje a la figura de Chirino, una de las grandes figuras del arte contemporáneo en España. Desde As Quintas están muy satisfechos con la acogida que está teniendo su exposición, pues ya ha recibido más de doscientas visitas en sus primeros días abierta al público.

El lunes 24, día de cierre de la sala, se está organizando una doble visita que guiará Marta Chirino y el secretario de la Fundación, Eduardo Rodríguez. Se han organizado dos grupos, a las siete y a las ocho de la tarde, y hay aforo reducido a veinte personas. Los interesados en participar deben inscribirse en el teléfono 985478601. El horario habitual de visita es de martes a domingo.