Salud estudia la dotación de UVI móvil en el Suroccidente, única área sin este servicio

La Consejería de Salud está trabajando en el nuevo contrato de transporte sanitario para el conjunto de la comunidad autónoma y en él se analizará la necesidad de que el área sanitaria II, con cabecera en Cangas del Narcea, pueda contar con una UVI móvil. El Suroccidente asturiano es la única zona que no dispone de este servicio de emergencias, que se lleva pidiendo insistentemente desde finales de 2019, cuando se creó la Plataforma Cívica para la defensa de la sanidad de la comarca suroccidental. El colectivo hizo de esta reclamación su principal reivindicación y consiguió recoger más de 5.200 firmas de apoyo para avalar sus planteamientos.

En la actualidad no hay un compromiso firme por parte de la Consejería de Salud para que la petición se haga realidad. De hecho, así lo deja ver la respuesta que el Principado ha dado por escrito a la diputada del PP Cristina Vega, que reclamó información al respecto en la Junta. La consejería se limita a señalar que está trabajando en la elaboración del contrato de transporte sanitario para toda la comunidad y que para ello se está haciendo una valoración en todas las áreas, teniendo en cuenta indicadores de población, dispersión geográfica o demandas urgentes, entre otros parámetros. Con ese análisis en la mano, Salud asegura que “el contrato se ajustará a las necesidades requeridas”.

Una respuesta que no ha convencido a la diputada popular, que considera que para lo que está trabajando el Gobierno asturiano es para “buscar la excusa de no poner la UVI móvil en Cangas de Narcea”. Vega teme que la proposición no de ley que el PP defendió en la Junta en febrero de 2020 para pedir la dotación de este servicio para el Suroccidente –y que fue aprobada por unanimidad– “se quede en papel mojado”.

Tampoco ha gustado esta respuesta a la Plataforma Cívica para la defensa de la sanidad del Suroccidente que exige al consejero de Salud que diga públicamente cuáles son las cifras y los baremos para determinar la inclusión o no en el contrato de la UVI móvil con personal adscrito para la zona.

“Esta debe ser una decisión política, basada en la necesidad y en el agravio comparativo, y no escudarse en cifras que no se atreven a hacer públicas con el fin de abortar el debate”, señala la portavoz de la plataforma, Mayi Colubi, que pide a la consejería que “sea valiente y haga efectivo el acuerdo plenario”. Advierte además que el colectivo seguirá trabajando en la defensa de la comarca y que, aunque ahora mismo las protestas estén paradas a causa de la pandemia, “no las tenemos abandonadas”.

Ciudadanos pide la comparecencia de la gerente del Sespa por el Hospital de Jarrio

Ciudadanos ha solicitado la comparecencia de la gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa), Concepción Saavedra, ante la Comisión de Salud, para que informe sobre las medidas que se están tomando para “revertir el deterioro progresivo de la calidad asistencial del Hospital de Jarrio”. Además, el grupo parlamentario ha presentado varias iniciativas interesándose por la situación de la atención sanitaria en las áreas I y II, con cabecera en Jarrio y Cangas del Narcea, respectivamente. Por un lado, ha registrado una interpelación al consejero de Salud para que en el pleno de la Junta detalle los compromisos con la calidad asistencial de las áreas sanitarias del Occidente y, por otro, una pregunta en la que aborda directamente la situación de Jarrio.