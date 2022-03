Un nuevo argayo en la carretera N-634 corta un carril en Castañedo (Valdés)

El derrumbe del talud bloqueó por completo durante horas la carretera entre La Espina (Salas) y Luarca, cayendo una considerable cantidad de piedras de gran tamaño sobre la vía. Por ello, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana desplazó un equipo del servicio de mantenimiento de carreteras, que trabajó toda la noche del sábado sin descanso para poder reabrir la carretera al tráfico en la mañana del domingo. Unas labores que contaron con la colaboración de la Guardia Civil, que se encargó de cortar el paso y mantener la seguridad en el tramo, cuya velocidad se limitó a 40 kilómetros por hora con señales de obra en los accesos al punto de deslizamiento.

Tras retirar las rocas desprendidas de uno de los carriles, en torno a las 13.40 horas del domingo se procedió a la apertura parcial de la carretera, mediante la instalación de unos semáforos y señales de advertencia que, en principio, permanecerán hasta hoy, cuando está prevista la retirada total del argayo y el restablecimiento de la circulación. Los trabajos consistirán en picar las piedras desprendidas, asegurar el terraplén y limpiar la zona.

El alcalde de Valdés, Óscar Pérez (PSOE), mostró su “plena confianza” en que el Ministerio de Transportes retirará cuanto antes el argayo, porque “siempre que pasan estas cuestiones en nuestro concejo lo solventan con mucha diligencia”, dijo. Asimismo, señaló que el Ayuntamiento está en contacto constante con la Delegación del Gobierno con el compromiso de “solventar el problema lo antes posible”.

El desprendimiento no sorprendió mucho a los habituales conductores que transitan por la zona, pues ya se han producido otros argayos anteriormente y las quejas sobre el mal estado de la carretera y la necesidad de una reparación son constantes entre los vecinos de los pueblos de Valdés y Salas. “Con esas rocas...suerte que no pasó nada como la señora que falleció en la AS-15”, sentenció un conductor a la espera de la apertura del semáforo, recordando a María Luscinda Mon, quien perdió la vida a finales de 2021 por el impacto de unas rocas en el vehículo en el que circulaba con su familia a la altura de Soto de La Barca, en Tineo, en el conocido como corredor del Narcea.

La presencia de las rocas en el vial generó dudas entre los conductores sobre la seguridad del paso por el carril habilitado.

El Suroccidente exige una fecha para abrir el puente de La Barrosa: “Es lo principal”





La plataforma “El Suroccidente también es Asturias. Por unas carreteras dignas y modernas” mantiene su exigencia de conocer la fecha prevista de apertura del puente de La Barrosa de la N-634, en Salas. Está cerrado al tráfico desde agosto de 2021, debido a problemas estructurales en la infraestructura que han obligado a la reconstrucción del paso, ejecutado hace diez años como uno de los carriles de la autovía Oviedo-La Espina. “Hablan de cosas técnicas y presupuestos pero no nos dicen lo principal, que es saber cuándo va a estar abierto. Queremos una fecha ya”, urge Marcos Verano, portavoz del colectivo. Según han podido saber a través de la empresa que realiza las labores, el plazo dado por el Ministerio de Transportes para la obra en el contrato es de un año. “En teoría, podemos estar así hasta noviembre de 2022, que es cuando se cumple el año desde la adjudicación”, alerta Verano Por otro lado, la plataforma señala que aún no han recibido respuesta a la petición de una reunión con el presidente del Principado, Adrián Barbón, a quien quieren entregarle las firmas que han reunido para exigir una inversión en materia de infraestructuras en la comarca. “Vamos a esperar hasta el miércoles y, si no tenemos respuesta, vamos a ver cómo se las haremos llegar”, avanza Verano, quien indica que están “muy pendientes” del plan de inversiones anunciado por la Administración regional para las carreteras de la comarca. “Seguimos esperando, pero no nos olvidamos”, advierte.