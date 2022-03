Cincuenta millones en un lustro, el plan autonómico para las vías del Suroccidente

El consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, anunció este miércoles a los alcaldes del Suroccidente de Asturias un plan de inversiones de más de diez millones al año durante cinco ejercicios para mejorar las comunicaciones de la comarca. Es decir, una inversión superior a 50 millones de euros en un lustro. Calvo presentó su plan de inversiones a José Antonio Mesa, alcalde de Allande, José Víctor Rodríguez, de Cangas del Narcea, Óscar Ancares, de Degaña, José Ramón Feito, de Tineo, y Gemma Álvarez, de Ibias. Todos del PSOE menos esta última, del PP. También estuvieron presentes el viceconsejero de Infraestructuras, Movilidad y Territorio, Jorge García, y la directora general de Infraestructuras Viarias y Portuarias, Esther Díaz.

Tras la reunión, Calvo concretó que se trata de un plan con “una intensidad de inversión superior a los 10 millones cada año en la zona”. Un dinero que irá destinado “a las treinta vías que dependen del Principado”, pero entre las que serán prioritarias “la mejora sustancial del Corredor del Narcea, la mejora del eje que va de Allande hasta Grandas de Salime, que ya estaba comprometido, pero donde vamos a dar más presupuesto”. Otras actuaciones en las que anunció que se quiere “avanzar” es la mejora del eje desde La Espina hasta la frontera con Castilla y León. A partir de ahí, se planean obras de mejora y mantenimiento en otras vías: en “la continuación del Corredor del Narcea y en la recién recuperada pista de Valdeprado, que, además, de manera coordinada con Castilla y León esperamos que empiece a configurar ese eje futuro La Espina-Ponferrada”.

En una nota posterior, el Principado resumió las actuaciones, que afectarán a más de 500 kilómetros. “El Principado intervendrá en la AS-15, el corredor del Narcea, donde se procederá a la mejora integral (...) así como a la realización de obras en el tramo que une el túnel de Calabazos y Casares, en Tineo, y el que enlaza Cangas del Narcea y Rengos. Se incorporan cuatro nuevos estudios de trazado para mejorar esta carretera, que conecta Cornellana con el Puerto de Zarréu. Otra de las vías que recibirá mayor inversión en los próximos cinco años es la AS-14, que une Pontelinfiernu, en Cangas del Narcea, con Grandas de Salime. Y el objetivo de reforzar el eje Ponferrada- La Espina, con actuaciones en todas las vías que configuran este trayecto interprovincial. Así, se actuará en la mejora de las carreteras AS-215, AS-216 y AS-349, entre La Espina y el enlace con la AS-15. También se intervendrá sobre la recuperada carretera de Valdeprado, que conecta Zarréu con el municipio leonés de Páramo del Sil”, explicó el Gobierno autonómico.

El Consejero no trató con los alcaldes acerca de los plazos para acabar otras obras claves que dependen del Estado. El Ministerio no ha dado plazo al Principado para concluir el puente de La Barrosa pero sitúa la conclusión de las obras del argayo de Casazorrina para “finales de 2023”, reconoció, no obstante, Calvo tras la reunión. “Ayer mismo (el martes) estuvimos en el Ministerio, es uno de los temas que hemos hablado, el avance de la segunda calzada de la autovía no es conocido en sus plazos y las obras para solventar las dificultades del tramo de Casazorrina sí se sabe que serán para finales del 23 al menos”. Calvo añadió que insistieron en que “hay que intensificar los trabajos para recuperar el puente de La Barrosa y poder activar el tráfico en esa zona” y manifestó que “el Minsiterio lo entiende y espero que en la próximas semanas nos pueda dar detalles y plazos”.

Tras la comparecencia de Calvo, el alcalde cangués, José Víctor Rodríguez, dijo que se ha “avanzado mucho en el trabajo de mantenimiento y mejora que necesitan las vías del Suroccidente”, que están “satisfechos por la pinta que tiene el documento” y que entiende que hay “un amplio consenso social con respecto a la situación de las carreteras del Suroccidente”.

El regidor ve asimismo necesario “que exista un consenso político para que salgan adelante todas estas medidas”.