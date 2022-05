“Ni estamos informados de la nueva línea de transporte ni satisfechos con los horarios”. Son las palabras de la portavoz de las asociaciones de padres y madres de varios centros educativos de la costa occidental, Josefa Martínez, quien anteayer recibió “con sorpresa” la puesta en marcha de un servicio público que unirá Vegadeo con Luarca, en trayecto de ida y vuelta, los días laborables por la mañana.

Para Martínez, este paso del Principado “es un despropósito”. “No es lo que pedimos y lo vemos como un parche electoral”, destacó para criticar también “el desconocimiento que muestran los políticos” de la comarca porque, según sus cálculos, “no aciertan ni con los horarios” ya que los alumnos que harían uso de esta línea en dirección a Luarca a primera hora de la mañana “siempre llegarían tarde a clase”.

Otra líder de una asociación de familias de Vegadeo que prefiere no dar su nombre aseguró que se produce “cierta injusticia”. “Operará solo una línea en dirección a Luarca, pero me pregunto qué pasa con esos alumnos que desean estudiar un módulo en Vegadeo”, destacó. Opinó, además, que “falla la comunicación”. “No nos avisaron de nada, cuando las familias con alumnos en etapa escolar no obligatoria somos las principales interesadas”, valoró. Anteayer, los viajes de ida y vuelta se hicieron sin pasajeros. Las familias piden un transporte público que ofrezca servicio a los alumnos de distintos puntos del Occcidente que cursan estudios no obligatorios en Luarca, Navia y Vegadeo.