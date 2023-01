El alcalde de Cangas del Narcea, José Víctor Rodríguez, (PSOE), no se plantea por el momento destituir a la concejala de Ganadería y Medio Rural, Ada Riesco, de IU, ante la denuncia presentada en la Guardia Civil por dos jóvenes del concejo que, siempre según su versión, sostienen que fueron agredidas por la edil en la madrugada del pasado viernes. "La actitud ha sido poco ejemplar, desafortunada y muy poco inteligente. Creo que el comportamiento como cargo público debe ser ejemplar, muy especialmente en el desarrollo de las responsabilidades públicas, pero también en la vida privada", esgrimió el regidor.

Por su parte, la junta local del PP se reunió ayer para abordar este asunto. El portavoz municipal de la formación, José Luis Fontaniella, afirma que "si estos hechos se confirman en un juicio no nos parece ni lógico ni razonable que la concejala continúe en el cargo ni un minuto más". "En ese caso, vamos a exigir su dimisión", agregó. Por su parte, la portavoz municipal de IU, Laura Álvarez, avanza que no tomarán medidas y pide respeto y presunción de inocencia para Riesco: "Tiene una sentencia mediática encima y no es justo, por el momento no hay ninguna condena y es el Juzgado el que lo deliberará".

Según la versión de una de las denunciantes, M. B., de 23 años, los hechos se produjeron en un local de copas cuando la otra joven, C. L., de 20 años, mantuvo un encontronazo con la concejala en el baño que, presuntamente, terminó en agresión. "Yo estaba con mis amigos y nos acercamos para separarlas", explica. Una vez fuera del bar, asegura que trataron de mediar para templar los ánimos y calmar a Riesco: "Me dijo que si yo era la listilla del grupo, y mientras el de seguridad la cogía me pegó en la cara gritando que no sabíamos quién era ella". Las jóvenes acudieron a los servicios sanitarios y procedieron a presentar denuncia en la Benemérita "porque me parece de vergüenza que un cargo público haga estas cosas". Ahora quieren seguir su vida con normalidad a la espera del proceso judicial. Por su parte, la edil declinó explicar a este diario su versión.