El presidente del partido y portavoz municipal del PP de Valdés, Carlos López, ha anunciado este lunes que no repetirá como candidato popular a la Alcaldía. "Toca dar paso a nuevas personas que, seguro, aportarán la motivación, la ilusión y las ideas necesarias para tratar de dibujar un nuevo presente y futuro para Valdés", señaló el político valdesano que ha ejercido como jefe de la oposición valdesana en los últimos años. De momento, se desconoce quién ocupará su puesto, aunque López indica que "quedan pocos días para que se presente a la persona encargada de liderar la candidatura" a las elecciones del próximo mayo y, precisa, "será muy buena para Valdés".

El PP logró en las últimas municipales tres concejales, uno menos que Ciudadanos (cuatro ediles). Sin embargo, los problemas de la formación naranja con la renuncia de su portavoz y la marcha al grupo mixto de uno de los ediles, han convertido al PP en el principal grupo en la oposición. El PSOE gobierna con ocho ediles y hay una concejala de Foro y otra más del grupo Avanza Valdés.

"No os voy os voy a ocultar que la política valdesana se me ha hecho muy cuesta arriba muchas veces, hasta el punto de pensar en dejarla en reiteradas ocasiones. He soportado insultos, amenazas y un sinfín de descalificaciones por llevar a cabo la función que me encomendaron los votantes, la de ser oposición. Hace 8 años ya, llegué a la política con la ilusión de cambiar el rumbo del concejo y tratar de evitar la deriva económica y demográfica tras 30 años de la misma política. Los valdesanos decidieron que mi labor no fuera la de gobernar, sino la de ejercer la oposición y ahí hemos estado, intentado cumplirla lo mejor que hemos sabido. En este sentido, quiero agradecer la confianza que pusisteis en el Partido Popular y en mí para ser vuestra voz en el Ayuntamiento. Pido disculpas por los muchos fallos que habré cometido, pero siempre he tratado de ejercer mi labor desde la honestidad y el compromiso con mi pueblo y con mi concejo. Quiero dar también las gracias por su trato hacia mi de todos los concejales y del Sr. Alcalde. También, de forma especial, para todos los trabajadores municipales", señaló López en la carta de despedida publicada en sus redes sociales. El portavoz popular ha sido nombrado recientemente decano de la Facultad de Geología.