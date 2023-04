Tierra cultivada. Eso es lo que se encontró este viernes entre el público el antropólogo Adolfo García al visitar el Instituto de Enseñanza Secundaria Obligatoria (IES) Elisa y Luis Villamil de Vegadeo con motivo de la conferencia "Los pueblos de Asturias: por qué salvarlos. Una mirada desde la antropología" organizada por el Foro Comunicación y Escuela del centro educativo. Se topó con un alumnado muy receptivo y entusiasmado con la temática a tratar: "Me quedé admirado de las preguntas, hubo algunas que no me las hacen ni en la facultad y se veía que entendían lo que estaban preguntando. Era tierra cultivada y abonada donde es fácil sembrar", destacó al final de la charla.

García se dirigió a los estudiantes del tercer curso de Secundaria para trasladarles el proceso de crisis que han sufrido las zonas rurales de Asturias "hasta llegar a esta situación tan triste, pese a lo que fueron, hace 30 o 40 años, y que ahora están en su último suspiro", señaló. El antropólogo también disertó sobre las causas internas y externas que han desembocado en la actual situación de las zonas rurales. Entre ellas, el papel de la mujer en los últimos 50 años. "La nueva actitud de la mujer joven rural rompió una cadena secular por la difícil vida de estas jóvenes esposas, que era muy complicada. Las madres hicieron una revolución a través de sus hijas, sacándolas del medio rural", dijo. En cuanto a los procesos externos valoró como una de las causas de esta transformación "la labor de mentalización por parte del desarrollismo para llevar gente a las ciudades". Además, García explicó que este cambio se ha dado en otros puntos de Europa con la desventaja, en Asturias, de que aquí se ha desarrollado de forma muy rápida, y que considera clave la organización del territorio y las relaciones humanas como valores a mantener. "Subrayo la manera de organizar el paisaje porque si hoy tuviésemos esa organización del territorio, yo no tendría que contemplar esa imagen tremenda y pesimista de la que venía a Vegadeo, la de los incendios. En esa organización del mundo tradicional campesino esos problemas no existían. Es más, el fuego fue una herramienta importante al servicio del campesino", afirmó. También estima necesario rescatar el tipo de relaciones humanas y sociales de los pueblos, "la vecindad". "Las relaciones intergeneracionales se han perdido o, prácticamente, se han comercializado e individualizado y tenemos necesidad de recuperar esas pautas", añadió. "Revalorizar la cultura tradicional campesina" fue también la idea en la que incidió García en su conferencia, en la que los estudiantes estuvieron muy atentos e implicados. "Los vi muy sensibles con el tema y preocupados por qué hacer", detalló. Por eso, el antropólogo puso en valor el trabajo de los profesores del centro y del Foro de Comunicación y Escuela con Luis Felipe Fernández García como alma viva de su funcionamiento. Este 2023 el Foro cumple su décimo quinta edición. "Se nota que hay quien cultiva y abona esta tierra", incidió García.