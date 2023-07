Tristán e Isolda se dan el "sí quiero": así fue la gran boda medieval de Navia

El centro histórico de Navia se llenó este domingo a mediodía para asistir a la boda medieval de David Sol y Maite de Diego como si fueran Tristán e Isolda. Los contrayentes, matrimonio en la vida real, y sus familiares se metieron a fondo en el papel y recrearon la ceremonia utilizando incluso el castellano antiguo. Los actos comenzaron con el desposorio, en el que el novio acudió a la casa de la novia para pedir su mano.

Esta parte de la recreación se realizó en el edificio municipal Limonar. Allí, David Sol se dirigió al padre de su novia, Carlos de Diego, para leerle la carta de arras, donde el novio expuso los bienes que entregaría a su futura esposa una vez casados. Una carta adaptada con referencias a los lugares a los que pertenecen ambas familias, la de ella de Soria y la de él de Navia y Tineo.

Una vez otorgado el consentimiento, los asistentes se dirigieron a la plaza de Abastos, donde estaba situado el altar en el que un fraile ofició la boda, acompañado por un ficticio Obispo de Oviedo y el enviado del Rey Alfonso X.

Por un lado llegó el novio seguido por los hombres asistentes a la ceremonia, en un desfile encabezado por gaiteros. Fueron los primeros y como manda la tradición esperaron la llegada de la comitiva de la novia, que se retrasó unos minutos. También contó ella con música en su trayecto hacia al altar y en su caso fueron las mujeres asistentes las que la arroparon.

Se dieron el sí quiero, intercambiaron anillos y arras y sellaron su amor con un beso tras el que los asistentes rompieron en vítores y aplausos.

Esta boda de "mentirijilla" permitió a los novios volver a celebrar su amor después de que sus planes de matrimonio se vieran truncados por la pandemia del covid-19 y finalmente tuvieran que hacer una celebración a la que no pudieron asistir todos sus allegados el 5 de junio de 2021. "Muchos de mis familiares no pudieron acudir a Soria a la boda y esta es una oportunidad de volver a casarnos y de que pudiera venir mi familia. No se trata de una boda real pero es vistosa y llamativa", explicaba el novio.

Para ser elegidos, tuvieron que apuntarse a un concurso y lo hicieron con la idea de colaborar con el evento. "No pensamos que tendría tal magnitud, pero estamos muy agradecidos de que nos dejen participar", confesó la novia, que aseguró que ambos estaban "emocionados" de ver tanta gente. "No me esperaba ser tan protagonistas y tener tanta expectación, pero estamos muy contentos y nos hace mucha ilusión", aseguró Maite de Diego, que señaló que en su pueblo de Soria también se celebra un mercado medieval y una boda de la época.

Si algo les gustó del día elegido para la ceremonia fue la fecha, que consideran "bonita" al tener la coincidencia de repetirse el día y el año, 23 de julio de 2023. Ese mismo juego habían elegido cuando planearon su boda inicial. La fecha que habían elegido era el 20 de junio de 2020, pero finalmente la pandemia les obligó a posponerla.

Después de la ceremonia tocó celebrar el convite, en Los Jardinillos con una comida en la calle en la que participaron 250 personas, que podían llevar su propia comida o bien encargarla en los restaurantes de la villa que ofrecían menús medievales.

La recreación de la boda fue el acto central del último día de "Navia Medieval", pero no del único acto lúdico que se pudo disfrutar. A lo largo del día se desarrolló el mercado medieval y se pudo presenciar la muestra de aves rapaces, con dos exhibiciones de cetrería programadas. Además las calles del centro estuvieron animadas con pasacalles en los que participaron comediantes que realizaban malabares. También a músicos y a personajes oscuros de la época medieval. Los más pequeños también contaron con espacios de diversión a la antigua usanza con un tiovivo y diferentes juegos tradicionales en la plaza de Armas, donde estaban ubicados buena parte de los puestos del mercado.

Por la tarde además hubo una exhibición y clase abierta al público de danza del vientre.