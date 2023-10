Luarca llora a Evaristo Guardado, vecino de la villa y durante trece años hermano mayor de la Real Hermandad del Buen Jesús Nazareno. Guardado, que falleció a los ochenta y seis años en el hospital de Jarrio, estuvo vinculado a la Cofradía luarquesa durante treinta y siete años y hoy se le recuerda como uno de los principales impulsores de la Semana Santa valdesana.

El Alcalde de Valdés, Óscar Pérez, lamenta la pérdida de "una persona distinguida por la sociedad valdesana debido a su compromiso con la organización de la Semana Santa". Considera el regidor que "su trabajo y su buen hacer dejan un gran legado y una Semana Santa de referencia". Por su parte, el actual hermano mayor, Ignacio Méndez, se refiere a Guardado como "un gran paisano y amigo" que "se esmeró" por la Cofradía. "Es algo que sabe bien todo el mundo en Luarca. No se puede poner ningún 'pero' a su labor, dejó todo perfecto", señala Méndez, convencido de que el fallecido logró con su buen hacer el mayor esplendor de la Pascua valdesana.

El párroco de Luarca, Emilio Menéndez, destaca la implicación del fallecido, con el que colaboró muchos años en la organización de la Semana Santa. "Lo primero que quiero recordar es que era una persona muy de iglesia, muy responsable y con un sentido grande de amor a Luarca y a la Cofradía, a la que dedicó todos sus días en un trabajo que no se veía. Evaristo era muy honrado, una persona muy cercana que vivía para la Cofradía", señala el párroco, que señala que, tras su marcha en 2019, Guardado fue nombrado hermano mayor emérito "y así le despediremos".

El cura luarqués hace hincapié además en el trabajo callado que desarrolló Guardado en las cuatro casi décadas en las que estuvo vinculado a la Cofradía del Nazareno, primero como secretario y finalmente como hermano mayor (ostentó el cargo entre 2006 y 2019): "Cogió la Cofradía, la saneó y restauró todas las tallas. Cuidó mucho el patrimonio y su marcha es una pérdida sensible porque era un hombre muy presente".

"Después de treinta y siete años y con la devoción que tengo, me da pena dejarlo, pero ya cumplí 82 años y no estoy en disposición de enfrentarme a los problemas del día a día de la Cofradía. Me falta ese arranque, no me encuentro con fuerzas para seguir y, por eso, hay que buscar relevo", señaló Guardado a este periódico a finales de 2019, cuando dejó el cargo de hermano mayor que ocupó durante trece años. Ignacio Méndez fue el encargado de recoger su testigo a principios de 2020.

Guardado, administrativo de profesión, casado y con tres hijos, será despedido hoy, viernes, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Luarca.