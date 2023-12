Los vecinos del Noroccidente están cansados de que se anulen sus consultas médicas, de derivaciones a otros centros hospitalarios de la región y de aguantar largas esperas para ser atendidos por un especialista. Cientos de personas acudieron a la llamada de la plataforma «Salvemos nuestro hospital» y mostraron su «hartazgo» por una situación que ven «injusta». Al grito de «Basta ya» pidieron soluciones ante la «gravísima» situación que padece el Área Sanitaria I, que da atención a diecisiete concejos del Occidente y que tiene su cabecera en el hospital comarcal de Jarrio.

«Basta ya de intentar tenernos callados y basta ya de ningunear al Occidente. Se puede salvar al hospital de Jarrio, se puede salvar nuestra red de atención primaria y todos y cada uno de nuestros consultorios y estamos aquí para eso. Sí se puede», señaló el geólogo Carlos López, que ejerce como portavoz de la plataforma «Salvemos nuestro hospital». El colectivo nació en 2018 de la mano del PP y con el objetivo de reclamar mejoras sanitarias para el Occidente. Este domingo logró apoyos de diferentes asociaciones y vecinos que «más allá de la ideología política» coinciden en que hacen falta mejoras urgentes en la asistencia sanitaria noroccidental.

López aplaudió la «masiva» respuesta de la gente y expuso con datos las dificultades que vive el hospital coañés, donde hay un déficit histórico de especialistas:«Lo que está ocurriendo es innegable. El pasado mes se llevaron a cabo 800 consultas menos que en el mismo mes de hace un año. La lista de espera aumentó hasta los 4.000 pacientes, 1.300 más que hace un año. Los días de espera por una primera consulta se duplicaron, ahora esperamos 104 días. Las cifras están maquilladas, la realidad es peor. Estamos el doble peor». El portavoz de la plataforma añadió que «solo en Oftalmología, Rehabilitación y Dermatología hay 3.000 pacientes esperando a ser citados y llegan a esperar más de seis meses por una primera consulta» y dejó claro que la solución no puede pasar por traer «a un médico diferente cada semana, obligado a venir y que no se compromete con la comarca».

Entre los colectivos presentes estuvo la asociación de Ampas rurales. Su portavoz, Josefa Martínez, señaló que decidieron participar en la concentración porque «el hospital es necesario y no se puede ni fusionar ni ir a menos». Y zanjó:«Nosotros pagamos impuestos como ciudadanos de primera y queremos los servicios como ciudadanos de primera, ni uno menos». Otro colectivo presente fue la asociación de vecinos de Anleo. Su presidenta, Susana Rodríguez, señaló que no hay nada más importante que la salud y dejó claro que lo que vive el Noroccidente «no es justo». Recordó además la doble injusticia que viven los vecinos de las zonas más alejadas como los del Alto Navia, «que ya tienen una hora de viaje para llegar a Jarrio». Y es que, añadió la valdesana Ana Belén Pérez, la salud «no puede depender de un código postal».

Otra de las vecinas que tomó la palabra fue la naviega Carmen Méndez quien recordó el calvario que vivía la gente antes de la construcción del hospital, que llegó a ser «un ejemplo de calidad en gestión sanitaria». Lamentó que el centro viva ahora «su ocaso» y que mucha gente se vea obligada a viajar al centro de la región para ser atendida o a «pagar de nuestro bolsillo consultas porque no podemos esperar meses por un tratamiento que necesitamos ya; las enfermedades no entienden de listas de espera».

Dio la bienvenida a los manifestantes la Alcaldesa de Coaña, Rosana González. Subida al palco colocado en el parking municipal de Jarrio señaló que «el hospital nos necesita más que nunca y basta ya de considerarnos ciudadanos de segunda». En este sentido, señaló que los cientos de vecinos reunidos están enviando «un mensaje claro al Principado» porque «nuestra salud y bienestar son valiosos y merecen ser protegidos». Estuvo acompañada por todos los Alcaldes populares del Noroccidente como la regidora de Navia, Ana Isabel Fernández, quien en un aplaudido discurso señaló que la multitudinaria concentración de este domingo «no va de política, sino de la realidad que sufren los vecinos del Occidente».

«Esto es una vergüenza. Esta concentración va de defender a todos aquellos que no saben o no pueden reclamar cuando se les retrasa una consulta un año o defender a todos aquellos que no tienen medios para ir en un transporte privado a esa cita diagnóstica que tiene que hacer en la distancia. Esta concentración va de manifestar el hartazgo que tenemos en el Occidente con esta situación, porque no somos iguales, porque no tenemos una sanidad de calidad, pues aquí tenemos las peores cifras de la sanidad en Asturias», añadió la regidora naviega mientras mostró una pancarta con el coreado lema de «Basta ya».

A la cabeza de los populares estuvo su presidente, el castropolense Álvaro Queipo, quien expresó su deseo de que «Barbón escuche el grito que hoy se eleva desde aquí para toda Asturias». El líder del PP, arropado por todos los diputados regionales, reclamó «una sanidad pública, gratuita y universal, pero de calidad», para toda Asturias. También participó en la concentración la diputada y portavoz de Vox, Carolina López, quien reclamó una mejor gestión para Jarrio.