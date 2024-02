A la Unesco le gusta mucho el libro de René

René Castro, un castropolense con síndrome de Down de 47 años, es el inspirador de un premio. El que ha logrado su sobrina, Alba Castro, en la primera edición del Concurso Internacional "Design the Future 2023", un galardón auspiciado por la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) como parte de un proyecto que busca darle visibilidad a trabajos innovadores y creativos de jóvenes de todo el mundo. Con el añadido de que sirvan para sensibilizarles sobre la importancia del papel de la ciencia, la tecnología, la ingeniería o las matemáticas en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

"Un gusto conocerte" es el proyecto con el que Alba Castro llamó la atención del jurado y es ese el que protagoniza su tío René. "En realidad se trata de mi trabajo de fin de grado", indica la joven castropolense –ahora afincada laboralmente en Madrid–, que el pasado año se graduó en Diseño Multimedia y Gráfico en UDIT, Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología. El trabajo, que tan bien cumplía con los criterios del certamen convocado por la Unesco, se basó en la creación "ficticia" de una ONG volcada en cambiar la percepción de la sociedad hacia las personas con síndrome de Down. "Quería ir más allá de la etiqueta de un diagnóstico, que es con lo que se suele quedar la gente, y destacar las singularidades que hacen únicas a estas personas", explica Alba Castro.

La pieza angular de "Un gusto conocerte" es un libro redactada utilizando el método de lectura fácil, "que es el que mejor les viene a estas personas", cuenta Castro, donde el protagonista es alguien con síndrome de Down. Y para Alba Castro esa persona no podía ser otra que su tío René. "Siempre he vivido con él, hasta que me fui a Madrid por los estudios", cuenta la diseñadora, "y siempre ha sido una persona muy importante en mi vida. He visto como el resto del mundo les mira a distancia, incluso con miedo, sin saber cómo relacionarse con estas personas, cuando es tan fácil como acercarse a René y preguntarle qué tal está. Las barreras que sufren se las ponemos y nos las ponemos nosotros", expone la joven. Así que con su libro, concebido con una mirada intimista, ha querido "favorecer ese conocimiento" a través de un volumen que recoge experiencias cotidianas que han sido o son significativas en la vida de la persona retratada.

"Un gusto conocerte" empezó por René, pero podría tener enfoque a largo plazo ya que el proyecto de Alba Castro sería hacer una colección periódica, con un libro dedicado a un nuevo protagonista cada año. Para completar su plan y darle un toque tangible y personal, el libro de René incluye un pequeño objeto representativo del personaje, junto con su respectivo libro. "En este caso el objeto es un juego que él llama ‘enceste’, y que no creo que se llame ni siquiera así. Él tiene muchos, y con eso también se cuenta algo de mi tío", explica.

La victoria en el certamen de la Unesco se la ha llevado Alba Castro no solo por la calidad de su trabajo, sino también porque "porque fusiona su habilidad en diseño gráfico con una perspectiva socialmente comprometida, contribuyendo así a la construcción de una sociedad más inclusiva y respetuosa". Alba Castro es una recién licenciada, pero ya acumula otros galardones como el reconocido premio internacional Young Ones; el premio ADG Laus, el premio de Diseño ANFACO - Fundación Banco Sabadell o el reconocimiento recibido en la 10ª edición de la Bienal Iberoamericana de Diseño.

¿Y qué dice su tío? "Sabe que me han dado el premio y ha flipado un poco; ha visto el material, le gusta, pero tampoco es muy consciente de lo que supone el proyecto. Por eso no entiende muy bien que él sea el protagonista de un libro", relata Alba Castro.