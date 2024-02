La Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife) celebrará hoy en Castropol el Día Mundial de los Humedales con la proyección del documental “Albatross” y la realización de un itinerario guiado por la ría del Eo. Al frente de este paseo estará el delegado territorial de SEO en el Principado, el doctor en Biología y fotógrafo de naturaleza Nicolás López-Jiménez, que subraya la importancia del estuario compartido entre Asturias y Galicia. Aprovecha además para pedir colaboración ciudadana en la campaña para identificar aves orilladas “que están llegando a cientos” a la costa cantábrica.

-La ría del Eo es punto de visita obligada para los “pajareros”.

-En número de especies y en número de ejemplares es el principal humedal de la región. Cada año, en el recuento de aves, es el humedal con más cantidad, el problema es que este año hemos tenido el peor censo en la última década, no solo en esta ría sino en toda Asturias. Está bajando de manera alarmante el número de especies y, sobre todo, el número de ejemplares.

-¿Se sabe la razón?

- En el caso de Asturias el problema está siendo más acuciante en la ría de Villaviciosa, donde la contaminación es bastante grave. La consecuencia es que mueran los invertebrados y eso afecta sobre todo a las limícolas que se quedan sin alimento. Y no solo afecta a las aves, sino también a las personas, pues el marisqueo lleva años prohibido. Si garantizamos que hay unos ecosistemas limpios no solo es bueno para las aves sino también para las personas que trabajan y viven de esos ecosistemas. En el Eo podríamos hablar de cierta contaminación, pero no se parece a lo que ocurre en Villaviciosa. Aquí nos preocupa el proyecto para construir una escollera en Figueras.

-El proyecto de ampliación del puerto deportivo está siendo muy controvertido. ¿Por qué no están de acuerdo?

-La obra que se proyecta está en una zona que eligen las limícolas, que es el grupo más frágil, para el descanso y la alimentación. Es una zona de especial interés dentro de lo que es la ría del Eo porque las aves limícolas es el grupo que se está viendo más afectado por este declive poblacional. Las limícolas más importantes del Eo son todas especies protegidas y muchas de ellas amenazadas como por ejemplo ostreros, el zarapito real, el zarapito trinador, el correlimos, los chorlitejos, los chorlitos y las agujas. Cuando se construyó la escollera en Ribadeo para dar cabida al puerto deportivo ocurrió algo parecido. Era otra zona de sedimentación y descanso para las limícolas, que desaparecieron de ahí. Cabe recordar que esas aves llegan a la costa asturiana después de una migración de miles de kilómetros y sería la puntilla para este grupo de aves que perdieran uno de los sitios más importantes que tienen para el descanso. Cada vez se están quedando con menos sitio en la ría.

-Lo que se plantea exactamente en Figueras es convertir en permanente el dique exterior flotante actual.

-Hablamos de un puerto deportivo, no de una necesidad industrial o laboral. En lugar de hacerse esa escollera con miles de toneladas de roca, podría hacerse flotante. Hay alternativas como para no tener que destruir la orilla.

-¿Cómo es la convivencia entre las aves y las embarcaciones que navegan por la ría?

-Lo que es importante para las aves es que se salvaguarden sus lugares de nidificación y descanso. Hay embarcaciones de recreo, sobre todo durante los meses estivales, que se meten a lugares muy frágiles para las aves y las zonas de descanso. Hay un cristo con los barcos en verano porque están por todos lados y las aves no tienen ni un solo sitio para refugiarse y descansar.

-¿Hace falta más regulación?

-Debería haber vigilancia. No es que haya poca, es que no la hay. La inspección y la vigilancia para el cumplimiento de la normativa ambiental en una reserva de este tipo es muy importante.

-¿Por qué no termina de calar el turismo de observación de aves en la zona?

-Estamos dándole un impulso importante en colaboración con el Principado porque creemos que hay que apostar por este tipo de turismo ornitológico que es de calidad, deja dinero en el territorio y además desestacionaliza las visitas. Las épocas del año en las que se pueden ver más aves no son justo en verano. Una cosa muy importante es que, a diferencia de lo que ocurre en otros lugares, en Asturias no hay infraestructura y si conoces los observatorios de la ría del Eo te puedes partir de la risa porque están mal colocados. Me consta que ahora se va a hacer un esfuerzo con esto, pero si no le das a la gente infraestructuras se tiene que buscar la vida por su cuenta. Concienciación creo que cada vez hay más y también gente interesada. En este sentido, se va a constituir un grupo local de SEO en el Occidente.

-¿Es el primero de Asturias?

-Hubo uno hacer bastantes años pero cesó su actividad, este será el único de Asturias y el primero del Occidente. Es una iniciativa buenísima, van a hacer cosas de observación de aves, rutas ornitológicas, denuncia ambiental…