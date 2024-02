Memoria con poesía: la actividad con la que Coaña ayuda a los mayores del concejo a estar activos

El coañés Rodrigo Infanzón, que presume de ser suscriptor de LA NUEVA ESPAÑA, no se pierde la cita de los martes en la biblioteca Gonzalo Anes, de Ortiguera (Coaña). El veterano del grupo acude puntual cada semana al taller "Memoria con poesía", la propuesta con la que el Ayuntamiento quiere mantener activos a sus mayores y, a la vez, sumarse al proyecto "Asturias, capital mundial de la poesía" para que los versos lleguen a todas las esquinas y a todos los corazones de la región. A Infanzón, de 91 años, la iniciativa le parece estupenda porque "es una actividad que está muy bien y nos despeja".

Hace dieciséis años que Coaña promueve estos talleres de estimulación cognitiva para las personas mayores del concejo, pero hace dos años se planteó dar un giro a la propuesta e introducir el gancho poético. La idea recibió el aplauso del director emérito de la Fundación Princesa de Asturias y promotor de "Asturias, capital mundial de la poesía", Graciano García. "La poesía no solo nos permite trabajar la memoria, sino dar a conocer a autores clásicos y también a autores locales, que son los que más les gustan. No solo porque hablan de cosas cercanas que les interesan más, sino porque les permite trabajar otro tipo de memoria porque intentan ubicar a esa persona, saber dónde vive, con quién está emparentada...", explica la bibliotecaria Ana María Méndez. De hecho, a los escritores locales les pide poesía a la carta, según los gustos de los alumnos del taller.

Rodrigo Infanzón durante el taller. / T. Cascudo

Para los veintiséis participantes de los talleres de memoria, dirigidos por la animadora sociocultural Natividad López, esta actividad no solo sirve para ejercitar su memoria, sino como punto de encuentro, para socializar y pasar un rato ameno. "Cuando empezamos había gente que no celebraba los cumpleaños y aquí empezó a hacerlo. Todas las semanas tenemos alguna celebración. Son muy participativos", señala López, que califica de "enriquecedora" esta labor que desarrolla con los mayores del concejo. Explica la técnica que la introducción de la poesía tuvo muy buena acogida desde el primer momento. "Muchos no tuvieron la oportunidad de tener libros de poesía y de esta forma la conocen y se la llevan a casa", apunta. A este respecto, añade la bibliotecaria que ya que el taller se realiza en las dependencias lectoras, es una manera más de fomentar la lectura.

En cada taller, Natividad López prepara a los alumnos ejercicios de estimulación cognitiva variados, desde matemáticas a lengua, y siempre hay hueco para que la bibliotecaria lea un poema. Es un momento perfecto para trabajar la atención, la concentración y la memoria. Después hay ejercicios y tarea vinculada al poema leído. Este martes tocó el turno de leer a una de las escritoras locales que tanto gustan en el taller. La elegida fue Matilde Suárez, de Ortiguera, que narró en un poema en gallego-asturiano las vivencias de una mujer a lo largo de su vida.

Ana Méndez y Natividad López, de pie, durante la lectura del poema. / T. Cascudo

El taller, con alumnos de entre 70 y 92 años, se desarrolla durante el curso escolar, aunque a los alumnos les gustaría ampliar las sesiones. "La pena es que no haya más días a la semana, que veníamos encantados", cuentan los participantes. María Concepción Rodríguez, de El Espín, confiesa que acude "contentísima" a su cita, una ocasión, bromea, para "reirnos, cambiar impresiones y ejercitar la lengua".

-Y esto ¿les ayuda a estar más ágiles de cabeza?

-"Con esa ilusión vimos", señala resuelta Gloria Enríquez, de Barqueiros.

Un momento de la sesión. / T. Cascudo

En Coaña no solo participan en "Asturias, capital mundial de la poesía" con este taller, sino que también ligan a esta iniciativa su apadrinamiento lector a los niños que nacen cada año en el concejo. "Versos para apadrinar un sueño" tendrá lugar el sábado 20 de abril y los veintitrés niños nacidos el año pasado en el concejo ya tienen su padrino o madrina reservado. Además, el 5 de abril, celebrará el Día de la poesía con una velada poética en la casa de cultura.