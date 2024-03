El desembarco de la Fundación Margarita Salas en Valdés: esta es la propuesta para fomentar el interés por la ciencia en los estudiantes

La Fundación Margarita Salas y el Ayuntamiento de Valdés firmarán el próximo 15 de marzo el convenio que garantiza la organización de actividades didácticas para los estudiantes de Valdés con el ánimo de promover el interés por la ciencia. El director de Educación y Divulgación Científica de la fundación, David Perezagua, adelanta a este diario los detalles de la programación. Los talleres empezarán en septiembre. Están dirigidos a escolares valdesanos, son gratuitos, se harán en horario extraescolar y tendrán como fin dar a conocer cómo nos rodea la ciencia. De momento, habrá 15 plazas por actividad, en función de la disponibilidad económica.

"Estas actividades tienen una metodología propia; se trata aprendizaje basado en indagación y proyectos; el fin es que descubran que la ciencia está en lugares y espacios donde no la visibilizamos", indica Perezagua. "Hay que hacer la ciencia, no reproducir experimentos", añade. Con ello "pretendemos mejorar la alfabetización científica" de los lugares donde se desarrolla el proyecto, fundamentalmente rurales y donde no hay acceso a tantas programación cultural.

La periocidad de las sesiones hasta cumplir con el propósito marcado por la Fundación será semanal. El proyecto tiene otra pata. Buscar científicos entre los habitantes de Valdés. "Tenemos como objetivo contar a los estudiantes que en su municipio también hay científicos y científicas que son referentes; además, cuando más cercanos, mejor", añade Perezagua. El programa se adaptará, en todo caso, a las necesidades e intereses del municipio.

La presidenta de la Fundación Margarita Salas e hija de la reputada científica, Lucía Viñuela, destaca la importancia de este convenio por firmarse en el concejo natal de su madre. "Imagino que estaría contenta", indica Viñuela y añade que la filosofia del proyecto cumple con una de las metas de Margarita Salas, que no era otra que acercar la ciencia a la sociedad, sin distinción por razones de sexo o lugar de residencia. Desde la muerte de Salas, en 2019, las colaboraciones entre la hija de la investigadora y el Ayuntamiento no han cesado. Con este convenio, se da rango oficial a un vínculo que también es familiar. De momento, para desarrollar las actividades se contará con presupuesto inicial de 4.000 euros.