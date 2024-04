Mejora la visibilidad del cruce de entrada a El Crucero (Tineo) con su remodelación: "Se ganó en seguridad en un 90 por ciento"

El Crucero, en Tineo, cuenta desde hace unas semanas con nuevo ramal de entrada a la localidad desde la carretera que une la capital del concejo con La Espina (AS-216). Una obra muy demandada por vecinos y usuarios para mejorar un cruce en el que a lo largo de los años se produjeron numerosos accidentes de diferente consideración, provocados en su mayoría por la deficiente visibilidad que tenían los conductores a la hora de salir de El Crucero y cruzar los dos carriles de la carretera para realizar la raqueta que permite la incorporación a la vía principal. La solución dada por la consejería de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios convence a los usuarios, que ven que se ha mejorado la visibilidad y con ello la seguridad. No obstante, también hay quien piensa que la mejor opción debería haber sido construir una rotonda.

“Me parece que se hizo una buena obra, personalmente me encanta como quedó, pero lo que importa realmente es la visibilidad y ahora la hay total”, celebra la vecina de la localidad Carmen Álvarez, que hace hincapié en que se trataba de una intervención muy demandada por vecinos y usuarios de la vía, porque “en el cruce hubo muchos accidentes, no había visibilidad ninguna, te coincidía con puntos ciegos, de hecho soy testigo de ver como el conductor del Alsa tenía que levantarse para mirar si venía alguien y ahora eso no hace falta”. Reconoce que, durante el desarrollo de la obra, que se inició el pasado mes de enero, escuchó muchas opiniones contrarias, que apuntaban que mantener la media rotonda no mejoraría la intersección, sin embargo, para ella está claro que “se ganó en visibilidad y quedó fenomenal”.

La obra fue adjudicada en 96.923 euros por la consejería de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios con el objetivo de “mejorar la seguridad vial”. Consistió en la construcción de un nuevo ramal de dos carriles y seis metros de anchura a lo largo de los últimos 75 metros del trazado de la carretera AS-349 (El Crucero-Rodical), reconfigurando el cruce para ganar en visibilidad.

“Creo que se ganó en seguridad en un 90 por ciento, los accidentes al cien por cien no se podrán evitar, pero se mejoró mucho el cruce”, valora Fernando Álvarez, más conocido como “Cañón”, miembro de la plataforma "El Suroccidente también es Asturias. Por unas carreteras dignas y modernas", que en mayo de 2023 se unió a los vecinos para protestar por la peligrosidad de la intersección, días después de que en la misma se produjera un accidente con resultado de dos heridos graves que tuvieron que ser trasladados al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). “La Administración reconoció que había peligro y actuó, se ganó una solución, un cruce con más visibilidad y bien señalizado”, añade.

En esa protesta vecinal, la mayoría de los asistentes apuntaban a que lo mejor que se podía hacer era una rotonda. Petición que fue trasladada por el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Tineo a la Consejería. De hecho, la alcaldesa, Montse Fernández, asegura que “creíamos que una rotonda era la mejor solución, pero la Consejería consideró que con mover el cruce unos metros se iba a ganar en visibilidad, así que ahora esperamos que no tengamos más accidentes”. La regidora apunta que han recibido quejas de algunos vecinos porque al final no se realizó una rotonda, pero también reconoce que el cruce tras la obra ha ganado en visibilidad.

Usuarios habituales del vial como son María Amor Pérez e Iván Rodríguez son de los que creen que la obra no ha supuesto una mejora respecto a lo que había. “La salida del cruce está en el mismo sitio, así que el problema sigue siendo el mismo, solo que ahora nos han añadido unas curvas a la entrada que no se entienden”, aseguran. Para ellos, no solo no se ha mejorado la salida, sino que “se ha empeorado la entrada, cuando sales y entras a diario por ese cruce te das cuenta de que no hay mejora” y añaden que lo mejor “sería haber hecho una glorieta”.

El empresario Ignacio Rodríguez, que creó un mini centro comercial en la localidad “Crucero Park”, opina que una rotonda en medio de la carretera general “no tenía sentido” y es de los que analiza que la obra “mejora la seguridad”. Su negocio incrementó considerablemente la circulación en la zona y en el mencionado cruce, por lo que veía necesaria la actuación. Una intervención que cree que debería completarse con la colocación de un semáforo ámbar como reductor de velocidad “porque se ganó en visibilidad y seguridad, pero la gente sigue pasando a mucha velocidad a la altura del cruce”.