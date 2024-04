Estas son las seis variedades de coníferas que Medio Rural autoriza para reforestar las zonas dañadas por la peste del pino

Medio Rural ultima su plan para hacer frente al grave impacto que la enfermedad de la banda marrón o peste del pino está causando en los pinares de la región, especialmente en la variedad radiata que abunda en el Occidente. El director general de Gestión Forestal, Javier Vigil, adelantó ayer en Vegadeo las seis especies que se van a introducir en el catálogo regional y de las que podrán echar mano los propietarios forestales para reforestar el monte dañado. Se trata de dos especies de pino (pinus taeda y crytmoneria japónica), dos de cedro (cedrus líbani y cedrus atlántica) y dos secuoyas (sequoia sempervirens y sequoiadendron giganteum) con las que el Principado busca poner freno al hongo y a las "catastróficas consecuencias", según alerta el sector, de no reponer el monte talado.

"Es un problema grave y era urgente tener alternativa a las coníferas, disponer de distintas especies que puedan servir a la industria. Es evidente que si quitamos una especie sin alternativa viable para la industria será un problema", señaló Vigil, que mantuvo un encuentro en Vegadeo con los regidores de la comarca Oscos-Eo. Explicó que lo que procede hacer en este momento es realizar una corta ordenada para quitar, en primer término, "las matas que están más afectadas para que no lleguen al punto en que pierdan el valor económico y reservar las que estén sanas porque serán necesarias en los próximos años".

La nueva carta de coníferas sale de un estudio encargado por Medio Rural al Centro Tecnológico y Forestal de la Madera (Cetemas), a quien también han pedido realizar una estimación global del daño que ha causado la banda marrón en Asturias. "Con este estudio nos aseguramos de que ninguna especie sea invasora o tenga un impacto ambiental immportante. De hecho, son todas tan foráneas como el pino radiata. Son seis seis especies que se suman a las que ya venían en el plan forestal y esperamos que con esto por lo menos el sector tenga alternativa", señala Vigil. Explica que Medio Rural ya tiene disponibilidad de planta y confía en que los viveros de la zona puedan hacer lo propio de manera paulatina.

Montes dañados en la comarca Oscos-Eo. / T. Cascudo

El director de Gestión Forestal confirmó además que se va a "actuar ya" en los montes públicos dañados, pues la Administración tiene disponibilidad de coníferas en su vivero para introducir este mismo año. Admitió que en esta reforestación la se usarán las diferentes variedades del catálogo, aunque con mayor presencia del pino taeda, del que dijo que posiblemente sea la que más se adapte a las necesidades de la industria por ser una variedad intermedia, en cuantro a crecimiento y calidad, entre el pinaster y el radiata, el más dañado por el hongo. Vigil espera que en los próximos años aparezcan variedades de radiata resistentes "porque entendemos que es una especie vital para la industria".

Sobre el nuevo plan forestal, señaló Vigil que habrá avances este año. En los próximos días estará lista la resolución que pone en marcha inicio de la tramitación de un documento que requiere una evaluación ambiental estratégica. "Podría estar disponible un documento avanzado en entre seis y nueve meses. Contamos con un documento de alcance de evaluación ambiental, a pesar de que hay que reiniciar ese trámite. Este documento está avanzado con respecto al de inicio de la pasada legislatura, así que podemos acortar algunos tiempos", añadió Vigil.

El responsable de Gestión Forestal explicó también que el plan contará con un catálogo amplio de especies, convencido de "es muy peligroso apostar por plantaciones monoespecíficas". En este sentido, también se refirió a los casos detectados en la comarca Oscos-Eo de propietarios que repueblan los montes de pino con eucalipto nitens, algo no permitido. "No creemos adecuado sustituir conífera por frondosa", precisó el director que no es partidario de aumentar la superficie dedicada al eucalipto. "No hay demanda de subir esa superficie, sí de mejorarla y en ese sentido estamos trabajando, en que sea posible no solo utilizar globulus y nitens indistintamente. Pasa lo mismo que con los pinos, debe haber un catálogo de especies que le permitan al técnico poner uno u otro en estaciones determinadas para optimizar", señaló.

Por último, sobre las ayudas a los propietarios de los montes quemados en los últimos incendios, señaló, como ya avanzó hace unos días el consejero Marcos Líndez, que se publicarán dentro de este primer semestre del año.