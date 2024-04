Pola de Allande, al completo gracias a su carrera de montaña "Allande extremo"

Pola de Allande vivió un intenso fin de semana lleno de actividad alrededor de la carrera de montaña “Allande extremo”, que cumplió su octava edición. Un evento que trasciende lo deportivo y que como su propio lema reza es “mucho más que correr”. El objetivo de la organización es poder llenar de vida durante un fin de semana el municipio y hacer de escaparate de todo lo que ofrece, algo que se puede decir que han logrado, ya que algunos de los corredores reconocen que si no fuera por la prueba deportiva no hubieran llegado a Allande.

Música en directo, artesanía, astronomía, juegos infantiles y una espicha de despedida completaron la experiencia de los 285 corredores que disputaron el desafío allandés y animaron la espera de sus acompañantes y de los visitantes durante el sábado y el domingo.

Taller de astronomia durante la celebración de "Allande extremo". / D. Álvarez

“Vamos aumentando las actividades, lo que buscamos es mantener a la gente todo el fin de semana aquí, por eso también promovemos una carrera por etapas”, explica Raúl Barrera, de la empresa organizadora de eventos deportivos Nortea. De este modo, el sábado se pudo disfrutar del “Speed Trail” y de la carrera nocturna “Starlight” y el domingo del “Trail”, de 33 kilómetros, dando la opción a los corredores de participar en las tres, convertida así en la “Ultra trail”, que suma 60 kilómetros.

Mientras los corredores recorrían el monte allandés, en la villa había opciones para todos los públicos y gustos: un mercado artesano durante el día, una ludoteca y juegos hinchables para los niños, conciertos tanto el sábado como el domingo, y el último día, además, un taller de astronomía a cargo de la astrofísica allandesa Lucía González.

“Nuestro objetivo es atraer corredores, pero también a sus familiares, si no la gente viene a correr y se marcha, queremos que disfruten de Pola, para muchos participantes es importante saber que mientras están corriendo su familia también se está divirtiendo”, explica el organizador.

Es el caso de la ganadora del “Trail” y el “Ultra trail”, la ovetense Aida Campos, que valora que “todo está preparado para poder venir con la familia y pasar aquí el fin de semana” y subraya que lo que le hace repetir en esta prueba deportiva es “el ambiente”.

Mercado de artesanía en Pola de Allande con motivo de "Allande extremo". / D. Álvarez

Miguel Ángel Martínez, corredor de Gijón, reconoce que antes de “Allande Extremo” no conocía este concejo del Suroccidente y que a corredores como a él estas pruebas son las que le hacen viajar a sitios que de otra manera no estarían en su lista de destinos. “Venimos a la prueba y descubres un sitio que te sorprende, además la gente nos trata genial y esto hace que te apetezca volver con la familia, al final el impacto de estos eventos no solo es lo que genere este fin de semana, sino que se mantiene en el tiempo”, subraya.

Su compañero del Club Deportivo Gijón OCR, Manuel Suárez, también destaca la parte social que genera el evento más allá de la deportiva. “Nosotros vinimos el viernes y nos quedamos todo el fin de semana, en este pueblo nos acogen super bien y ponen todo de su parte para que podamos disfrutar, así que al final no vienes solo a correr sino a disfrutar de todo lo que se organiza alrededor y del entorno”.

En Allande son muchos los que se suman a la iniciativa con la intención de colaborar y aportar. Un ejemplo es la asociación de mujeres “Río Nisón”, que siempre están dispuestas a colaborar con la comida de despedida que se ofrece a los corredores. Su presidenta, Ilía García, explica que “somos pocas, pero siempre que podemos colaboramos y en esta ocasión es un evento que aporta publicidad para el pueblo y que funciona para los negocios”.

Ilia García, Pilar Pérez y Lidia García, de la asociación de mujeres "Río Nisón", preparando parte de la comida. / D. Álvarez

La astrofísica Lucía González y su familia también colaboran desde el primer año colocando el avituallamiento nocturno de la carrera del sábado en su pueblo Cereceda, al que, en esta edición, además, con la puesta en marcha de su empresa “Allande Stars”, han sumado un telescopio a la experiencia, permitiendo a corredores y acompañantes disfrutar de la luna en una noche despejada. Asimismo, la mañana de domingo organizó un taller en el que acercó a la treintena de asistentes a los cataclismos extremos del universo. “Es una oportunidad para poner de manifiesto el cielo, el territorio y el potencial de Allande y colaborar entre emprendedores”, subraya.

También los artesanos que asisten a las ferias mensuales en Pola de Allande quisieron este año formar parte de la cita deportiva para ofrecer un atractivo más y el balance que hicieron fue positivo. “Estamos muy contentos con poder venir, hay un ambiente muy guapo, mucha gente y familias, fue un fin de semana perfecto”, subraya Belén Fernández, artesana conocida por su marca “La Marquesa de Bisuyu”.

El teniente de alcalde Aniceto “Tito” Álvarez avanza que la idea del equipo de gobierno es seguir haciendo crecer esta cita con más actividades complementarias en próximos años. “No hay una cama libre en Pola de Allande y su entorno, tenemos participantes que llegan de toda España, pero también queremos atraer a gente que venga a verlo y a disfrutar de este fin de semana en Pola de Allande”.

David Guedelha, Manuel Rodríguez y Nacho Aramburu, ganadores del "Trail". / D. Álvarez

En lo deportivo, se proclamaron campeones del “Trail” Manuel Rodríguez, de Luarca, primero en entrar en meta; seguido muy de cerca de David Guedelha, de Cabrales; y de Nacho Aramburu, de Arriondas. Las primeras corredoras en llegar a Pola de Allande fueron Aida Campos, de Oviedo; Carolina Palicio, de Oviedo; y Eva Álvarez, de Gijón. En cuanto al “Ultra trail” se proclamaron campeones Samuel Ovalle, de Gijón; seguido de Adrián Rodríguez, de Piélagos (Cantabria); y David Guedelha. En la clasificación femenina, las ganadoras fueron Aida Campos, Cristina Muñiz, de Cangas del Narcea; y Vanessa Pérez, de Fonsagrada (Galicia).