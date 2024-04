El Principado destina 13,1 millones a mejoras en las carreteras de Tineo

El Gobierno de Asturias tiene previsto invertir 13,1 millones de euros en obras de mejora de diferentes carreteras del concejo de Tineo. Algunas de las intervenciones planeadas están en marcha y otras ya están en tramitación, según anunció el consejero de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios, Alejandro Calvo, que visitó el municipio acompañado por el director general de Infraestructuras, Manuel Calvo, la alcaldesa de Tineo, Monserrat Fernández (PP), además de los concejales Pablo Fernández (PP), Luis López (Vox), José Ramón Feito y Araceli Herrero, ambos del PSOE.

Las inversiones más destacadas por el consejero son las que se están desarrollando pensando en mejorar el acceso de la población del Suroccidente a la autovía desde La Espina. Por un lado, se está llevando a cabo en estos días las obras en la AS-216 (Tineo–La Espina), entre los kilómetros 7,1 (El Crucero) y 11 (Tineo), que suponen una inversión de 463.307 euros.

En esta zona, también se intervendrá en la carretera AS-349, entre El Crucero y El Rodical, para lo que el Principado ha cursado un anticipo de gasto con el objetivo de agilizar la licitación. Se trata de una reparación integral del vial de siete kilómetros valorada en 1.648.067 euros, lo que incluye la regularización de la pavimentación y la aplicación posterior de una nueva capa de rodadura.

“Esta carretera es muy importante por la conexión que supone para quienes viajan de Cangas del Narcea, porque ahorra de manera significativa la llegada a la Espina y, por lo tanto, a la autovía del Suroccidente”, explica Alejandro Calvo, que hace hincapié en su apuesta por “ir avanzando en nuestro ámbito de carreteras para mejorar la conexión con La Espina”.

Una intervención muy esperada en el concejo de Tineo también es la prevista para la carretera AS-219, que une Luarca con Pola de Allande. En la actualidad, se encuentran en ejecución las obras de mejora de los tramos ente el alto de Aristébano y Naraval, y entre Navelgas y Bárcena del Monasterio, lo que suma 14,3 kilómetros y un presupuesto de 1.660.691 euros. Mientras que los trabajos para el tramo que discurre entre las localidades de Navelgas y Naraval, iniciados en 2019 y paralizados en 2020, están a punto de adjudicarse de nuevo. Será en esta primavera cuando se formalice el contrato, según puntualizó el consejero Alejandro Calvo. Se trata de una obra que afecta a 3,75 kilómetros y que incluye el ensanche de la plataforma y el acondicionamiento de la travesía del pueblo de Naraval, con un presupuesto de 4,4 millones.

Otras actuaciones en viales del concejo cuyos contratos se adjudicarán en próximas fechas incluyen la mejora de la carretera AS-217, de Tineo a Pola de Allande, donde están programadas dos actuaciones. Por un lado, las obras en la glorieta de Piedrafita y en el tramo entre El Peligro y Gera, con un total de 7,5 kilómetros y una inversión de 1,4 millones. Por otro, la intervención desde Gera a Campo del Río, lo que suma 15,5 kilómetros en los que se repararán los hundimientos y se renovará el firme, con un presupuesto de más de 3 millones de euros.

Asimismo, se mejorará la carretera de Riocastiello (TI-11), a la que se destinan 350.000 euros para reparar 1,4 kilómetros.

Mejora del cruce de El Crucero

Otra de las obras acometidas recientemente en el municipio fue la modificación del cruce de entrada a El Crucero, en el que se invirtieron 96.923 euros. Se trata de una actuación que era muy demandada por los usuarios y vecinos debido a la peligrosidad de la intersección, donde en los últimos años se habían producido numerosos accidentes de diferente consideración. No obstante, algunos usuarios reclamaban la construcción de una rotonda y así también lo había solicitado el Ayuntamiento de Tineo. El consejero Alejandro Calvo explicó que el criterio para decidir la intervención en este punto no fue político sino del servicio de estudio de seguridad vial. “En este punto, el tráfico discurre de manera mayoritaria por la carretera que une La Espina y Tineo, por lo que mantener el cruce es lo más eficiente para la circulación. No obstante, lo más importante aquí es que se ha ganado visibilidad y amplitud”, argumentó.