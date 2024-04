Cangas del Narcea reúne a lo mejor de la asturiana de los valles: 415 reses de 129 ganaderías

Cangas del Narcea es estos días el escaparate nacional de la raza Asturiana de los Valles. Este miércoles los camiones de ganado se abrían paso por el centro de la capital canguesa para llegar al recinto ferial de la Imera, que desde por la mañana estaba abierto para recibir a las ganaderías participantes en el XXXVI Concurso Subasta Nacional de la Raza Asturiana de los Valles, cuya celebración estuvo pendiendo de un hilo por la convocatoria de huelga de los trabajadores de ASEAVA, la Asociación Española de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Asturiana de los Valles, que no se desconvocó hasta la tarde del martes.

La incertidumbre de estos últimos días en torno a la celebración del certamen dio paso a la alegría que mostraban los ganaderos al ir llegando al recinto ferial de Cangas del Narcea con las reses que llevan meses preparando para este evento, que reúne a 415 cabezas de ganado de 129 ganaderías procedentes de una treintena de municipios de Asturias, Castilla y León (8), el País Vasco (3) y Cantabria (1).

Los trabajadores de ASEAVA, encargados de toda la parte organizativa del certamen, prefirieron no ahondar en los motivos que les llevaron a convocar la huelga y centrarse en el concurso, que para ellos era algo que “debía celebrarse porque es el más importante de la raza y el más grande de cualquier raza que se celebra a nivel nacional, tanto en número de animales como de ganaderías participantes”, subrayan.

Jesús Castro y su hija Astrid Castro con dos de sus vacas en el recinto ferial de Cangas. / D. Álvarez

Para los ganaderos, esta cita también es la más importante de todo el año por el prestigio que supone posicionar a su ganado entre los mejores del concurso y por el encuentro que se produce entre compañeros durante varios días. Muchos reconocen que para ellos son “las vacaciones anuales” que tienen, por eso aseguran que había muchos nervios ante la posibilidad de que el concurso pudiera cancelarse.

“El martes teníamos muchos nervios porque no supimos qué iba a pasar hasta última hora, estaba todo preparado y si no llega a celebrarse sería una pérdida no solo para la ganadería, también para la hostelería, hotelería de Cangas, los transportistas…”, explica la ganadera Astrid Castro, de Pola de Laviana, que no disimulaba la alegría de poder ver a sus vacas ya atadas en el recinto ferial cangués. “Estamos muy contentos de estar aquí, me encantan los concursos y este además es el inicio de todos los del verano y el principal, porque es el nacional”, añade.

Desde Vizcaya, en País Vasco, llegó temprano a Cangas del Narcea Nagore Carballo con 10 ejemplares. Lleva viniendo 10 años y entre sus acompañantes estaba José Antonio Sistiaga que explicaba cómo estuvieron en vilo hasta el último momento con todo preparado para viajar a Cangas del Narcea. “Sería una faena que no se llegase a celebrar porque es el único nacional y nos preparamos durante mucho tiempo para estar aquí una vez al año”, comentaba Sistiaga, que señala que llevarse algo del concurso nacional de Cangas del Narcea otorga a las ganaderías “mucho prestigio”.

Esmeralda Arango con "Salada", de Ángel Martínez. / D. Álvarez

Ángel Martínez, de Cudillero, también coincide en que lograr un premio en el concurso nacional “supone un prestigio que se traslada a la hora de vender los animales”. Además, hace hincapié en la pérdida que supondría la cancelación del evento, dada la inversión que supone para el ganadero preparar a los animales para asistir a este evento: “Siempre escogemos lo mejor que tenemos para prepararlo para el nacional y empezamos en octubre, los tenemos con una dieta adecuada y con muchos cuidados, lo que supone mucho dinero y esfuerzo”.

El concejal de ganadería del ayuntamiento Cangas del Narcea, Ángel Menéndez, destaca la importancia que el concurso tiene para el concejo, que es el que mayor número de reses de la raza tiene y también donde se concentran la mayor parte de los socios de ASEAVA. “Este concurso para Cangas casi se puede equiparar con la celebración de las fiestas, los hoteles están completos durante cuatro días, también la restauración, mueve mucho dinero que revierte en la economía del concejo”, explica el edil, que añade que su cancelación supondría un “importante trastorno para el transporte, la hostelería del concejo y, sobre todo, para los ganaderos, por el coste que supone preparar al animal para venir a concursar”.

Menéndez también quiere trasladar a los socios de ASEAVA la necesidad de que, como dueños de la asociación, vean la incertidumbre que se vivió estos días “como un punto de inflexión” y promuevan la “celebración de unas elecciones” a la Junta de Gobierno del colectivo.

Nagore Carballo lava a "Iraia". / D. Álvarez

Este jueves y viernes tendrán lugar las calificaciones de las reses en horario de 9:30 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, siendo el sábado la calificación de los campeonatos, en horario de mañana. Uno de los momentos más esperados será la subasta de sementales, que se celebrará el sábado a las 16:00 horas. Serán 24 animales los que saldrán a la subasta, que volverá a combinar la puja presencial con la telemática, que se realizará a través de la aplicación de ASEAVA.

El programa se completa con la feria de artesanía, entre el 19 y el 20 abril, en el recinto ferial. Además, la Junta Local de Hostelería de Cangas del Narcea organiza las XXVII Jornadas Gastronómicas de la Ternera Asturiana, el Vino DOP Cangas y el Pan y la Miel de Cangas, con la participación de cuatro restaurantes de la villa que ofertarán en sus cartas propuestas que combinan los productos más emblemáticos de la gastronomía del concejo.