La historia de Yoel: un niño de 4 años, vecino de Navia, que necesita un perro de asistencia (así puedes ayudar)

Yoel tiene 4 años, es vecino de la localidad naviega de Villapedre y estudia en el colegio Pedro Penzol de Puerto de Vega. Con dieciocho meses fue diagnosticado de trastorno del espectro autista (TEA), lo que llevó a su familia a buscar todos los recursos necesarios para mejorar su día a día. Es la razón por la que se han embarcado en el bautizado "Proyecto Yoel", cuyo reto es lograr que el pequeño disponga de un perro de asistencia, que le guíe y le dé seguridad para seguir creciendo. En total necesitan recaudar 19.285 euros y piden ayuda para conseguirlo a través de una campaña de micromecenazgo que gestiona la Fundación Mi grano de arena.

Su madre, Rocío Martínez, cuenta lo duro que fue conocer el diagnóstico de su hijo pequeño: "Todo el mundo ha oído hablar del autismo, pero en realidad no sabes lo que es y cuando te dan el diagnóstico estás perdido. Me puse a investigar y a leer, sobre todo, para poder ayudar a mi hijo y entenderlo". La Asociación de Familiares de Personas con Autismo (Adansi) fue una ayuda fundamental en los primeros momentos, ya que "además de darle terapia a Yoel, me enseñaron a mí a saber actuar". La naviega tiene una hija mayor, pero con Yoel, confiesa, le tocó "aprender de nuevo" a ser madre porque sus necesidades son diferentes.

Una imagen del pequeño. / R. T. C.

Su familia explica que el día a día es complicado porque el pequeño tiene dificultades de socialización y le cuesta entender las normas sociales. Esta dificultad para comunicarse y comprender normas provoca infinidad de situaciones de peligro, lo que obliga a sus cuidadores a estar siempre alerta. "Él no ve nunca el peligro y si sales a la calle con él tienes que estar encima continuamente porque, por ejemplo, no entiende que no puede salir de la acera", relata su madre.

Si algo fascina al pequeño son los animales y por eso su familia considera que disponer de un perro de asistencia "es una oportunidad increíble". Estos animales no solo pueden facilitar su interacción social, sino que el perro elegido estará adaptado a sus necesidades y evitará situaciones de peligro para el pequeño. "Es un perro que estará educado en las necesidades específicas de Yoel. El animal le dará seguridad a él, pero también nos ayudará a nosotros porque podremos salir con menos tensión", señala su madre.

La familia de Yoel trabaja con la entidad Kuné Perros de Ayuda Social, una organización sin ánimo de lucro que se dedica "a la tarea de entrenar, entregar y dar seguimiento a perros de asistencia para menores con TEA y personas con movilidad reducida". El objetivo de esta entidad es "promover la igualdad de oportunidades y el derecho de todas las personas a vivir de manera autónoma e inclusiva". El coste del animal, específicamente entrenado para las necesidades de Yoel, asciende a 19.285 euros y, de momento, llevan recaudados algo más de 1.000 euros. De ahí que pidan ayuda para lograr su objetivo y que Yoel pueda contar con este guardián tan especial.