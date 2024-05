En el aire la instalación de las casetas en las playas de Luarca por las obras de contención de argayos

La instalación de las icónicas casetas de colores de las playas de Luarca está en el aire. El Alcalde de Valdés, Óscar Pérez, detalla que el Ayuntamiento "realizó la solicitud" de ocupación a la Demarcación de Costas en Asturias, organismo dependiente del gobierno central, pero no obtuvo una respuesta definitiva. Este paso es imprescindible para poder hacer más tarde hacer los trámites municipales, es decir, anunciar a través de un bando los periodos de solicitud y las bases para poder concurrir, ademas del pago de las tasas.

La Demarcación de Costas en Asturias no contestará este escrito "hasta que no concluya" la colocación de malla para evitar desprendimientos de material, explica el regidor. Estas obras de contencion de argayos que se llevan a cabo en el talud de las playas Primera y Segunda mantienen cerrado el acceso a ambos arenales y al paseo marítimo. Un argayo de especial importancia obligó a cerrar el paseo el pasado octubre. Desde entonces, no es posible transitar la zona y no lo será por razones de seguridad hasta que la empresa adjudicataria entregue la obra.

El regidor señala que la medida "es razonable" si se tiene en cuenta la envergadura de la actuación: "Si no está abierto el acceso a la playa, no lo está para nada"; indica. Lo que sí advierte es que en caso de concluir las obras en el plazo previsto, es decir, el 30 de junio, "el Ayuntamiento tiene margen" para hacer la oportuna tramitación municipal y sortear los espacios donde se inslatan tradicionalmente las llamativas e históricas casetas de las playas luarquesas. "Si todo va como parece, creemos que en el primera quincena de julio podremos cerrar este capítulo", apunta Pérez quien añade que en caso de cumplir los plazos habrá casetas en las playas Primera, Segunda y Salinas de Luarca.

Por lo demás, las obras avanzan a buen ritmo. Es posible ver a los operarios instalando la malla en el talud de la playa Segunda de Luarca. Para ello, se utilizan grúa especial. Sobre el terreno también es posible ver el refuerzo que se ha instalado en la zona más baja de la ladera.

El Alcalde advierte de que entiende la preocupación de los vecinos y del sector turístico, pero llama a la calma. Óscar Pérez cree que la actuación, de 3,1 millones de euros y hecha con urgencia, era "necesaria", razón por la que en vista lo de sucedido y del fin que se persigue "ganar en seguridad, es mejor aceptar lo que viene" .