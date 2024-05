El Noroccidente se echa a la calle en defensa de una sanidad pública de calidad

Jarrio cerró el año 2023 con sus perores datos: 1.215 pacientes más en las listas de espera que el año anterior y pasando de 59 a 114 días de espera para una primera consulta, ostentando también algún que otro triste récord de Asturias de espera por pruebas diagnósticas.

Ante la situación que atraviesa el hospital, que tal y como manifiestan los convocantes, "ha empeorado enormemente, siendo el peor momento en sus más de treinta años de existencia", la plataforma lo tiene claro: no cesará en la lucha por una sanidad pública digna. Y anima a los vecinos del Noroccidente a decir alto y claro en la calle que "la sanidad no se cancela". "No vamos a tolerar más falta de profesionales. No somos ciudadanos de tercera y no vamos a soportar más cancelaciones de consultas, pruebas y operaciones. No toleramos más tomaduras de pelo como la promesa de los 21 millones de euros para el Hospital de Jarrio y centros de salud antes de 2023, de los cuales no ha llegado ni un solo euro", afirman los convocantes.

La merma de la calidad asistencial del centro coañés debido a la falta de profesionales se extiende también a los centros de salud y consultorios de la comarca, retrasando la atención y siendo los pacientes derivados a otros concejos para poder ser atendidos. "Mientras que en otras comunidades autónomas contratan médicos poniendo incentivos sobre la mesa para cubrir puestos en hospitales como el de Jarrio, en Asturias los pacientes pagamos con nuestra salud la incompetencia de los gestores sanitarios", lamentan.

La concentración tendrá lugar en un amplio espacio situado tras el tanatorio de Jarrio con el fin de no alterar la actividad en el hospital, como ya se hizo el pasado 3 de diciembre cuando miles de vecinos acudieron a la última convocatoria. A disposición de los asistentes se han habilitado dos aparcamientos en las inmediaciones. Los convocantes ruegan que los accesos se efectúen a través del enlace de la autovía A-8 correspondiente al polígono Río Pinto (CÑ-7) y atravesando el mismo. Para quienes accedan desde Navia y Villayón, se recomienda que utilicen la carretera de Mohías, evitando así los accesos habituales al hospital, que deben quedar libres para su normal funcionamiento.

Fusión de áreas sanitarias.

La plataforma manifiesta su rechazo al proyecto de fusión de áreas sanitarias de la Consejería de Salud y muestra su preocupación por cómo está planteada la reorganización del mapa sanitario. "Una desaparición del Área Sanitaria I puede poner en riesgo la atención sanitaria de una población muy envejecida como es la del noroccidente asturiano. Dejar morir el hospital es un proceso que se inició tiempo atrás al no dotarlo de los suficientes especialistas y las derivaciones a otros hospitales ya se vienen practicando de manera habitual. Necesitamos seguir teniendo ese hospital de referencia que teníamos", destacan.

Las razones para la concentración

–Fusión del área sanitaria de Jarrio con Avilés cuyas consecuencias no se dan a conocer.

–Cada vez faltan más especialistas.

–Cada mes se pasan menos consultas.

–Las listas de espera se han duplicado en el último año.

–Las pruebas diagnósticas sufren enormes retrasos.

–No se cubren las bajas de los médicos de consultorios y centros de salud.

–Se interrumpen sistemáticamente los tiempos máximos de espera legales (60 días).

–Las derivaciones de pacientes a otros hospitales se han multiplicado.

Últimos datos.

El último informe sobre las listas de espera en el Hospital de Jarrio, correspondiente al mes de marzo, revela que:

–Se pasaron 4.602 consultas, 1.029 menos que en el mismo mes del pasado año.

–El número de pacientes en lista de espera es de 4.110, 1.177 más que en marzo de 2023.

–La especialidad de Geriatría ha desaparecido. Las dos plazas del servicio siguen sin cubrirse desde enero de 2023.

Las especialidades que peores datos y evolución tienen son:

–Oftalmología, con 1.026 pacientes en lista y 180 día de espera.

–Dermatología: en marzo no se pasaron consultas al no haber dermatólogo. Hay 854 pacientes en lista y la espera media es de 129 días, mientras que hace un año había 377 pacientes y la demora media era de 49 días.

–Rehabilitación, con 384 pacientes en lista que esperan 91 días.

–Urología pasa por su peor momento con 409 pacientes que esperan por una primera consulta y la demora media ya supera los cuatro meses.

–Otorrinolaringología: 368 pacientes en lista de espera y 58 días de demora, 298 pacientes más que hace un año y 49 días más de espera.

–La espera media para una primera consulta de Oncología ha pasado de uno a tres meses.

En cuanto a técnicas diagnósticas:

–Jarrio está a la cabeza de regional en espera por una colonoscopia con 86 días de espera frente a los 46 de la media regional.

–En ecografías los días de espera también están por encima de la media regional con 81 días y 530 pacientes esperando. La lista no ha mejorado desde 2023.

Intervenciones quirúrgicas:

–La espera media real para operarse es de 162 días, 48 más que en 2023, según los datos del propio hospital. 877 pacientesesperan para ser operados, 128 más que hace un año.

–En lista hay 877 pacientes -de los cuales 105 rechazaron operarse en otro centro-, 128 más que hace un año.

–Se efectuaron 158 operaciones, 51 menos que en marzo de 2023.

En su empeño por revertir los problemas de la sanidad en la comarca noroccidental, la plataforma ha conseguido que se implante la UVI móvil, la reanudación del cribado del cáncer de mama, que se dotara de especialistas al hospital y se renovara el escáner, además de elaborar un plan de choque para Jarrio aportando posibles soluciones. Además, recuerdan que han puesto voz a este grave problema tanto en los ayuntamientos como en la Junta General del Principado de Asturias.

La manifestación se suma a la Proposición no de Ley presentada por el PP en el Parlamento asturiano y a las mociones en defensa del hospital llevadas a los Plenos municipales de los ayuntamientos del Noroccidente.