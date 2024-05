Un pescador de 82 años saca el campano del Eo en el coto La Volta (y pesó 5 kilos exactos)

El río Eo se hizo de rogar pero, finalmente, ha dado su primer salmón de la temporada. Pesó cinco kilos justos y lo echó a tierra un pescador experimentado: Victorino García "El Girafo", de 82 años y natural de Cornellana (Salas). Además, es el segundo campano de su trayectoria, el primero lo sacó en el Narcea en el año 1992.

Las lluvias de las últimas horas motivaron una fuerte subida del cauce, lo que dificultó la pesca del ansiado primer salmón de la temporada en el Eo. Fue en el Pozo Abraham, del coto santirseño La Volta, poco después de la una de la tarde. García, que pesca a cebo, tardó alrededor de veinte minutos en sacar a tierra el pez. No estuvo solo ya que lleva dos días disfrutando del Eo en compañía de su sobrino José Antonio García.

José González y Victorino García durante el pesaje del animal. / T. Cascudo

"En seguida lo pesqué. Costó sacarlo porque está el río fuerte", relata en el refugio de Xesteira, donde se pesó la captura. El salense tiró de veteranía, ya que lleva muchos años pescando: "El que va al río es para pescar, si no vas al río no pescas". Sacó muchos salmones en el río Eo a lo largo de su vida y confiesa que es un cauce que le gusta: "Es un río muy guapo, pero faltan salmones, no hay. A mi me gusta mucho, llevo viniendo toda la vida y tengo pescado mucho".

El pescador salense se estrenó con un campano hace más de treinta años. Fue en 1992 en Cornellana, cuando sacó a tierra el primero de aquella temporada, un ejemplar de diez kilos y medio. Cuenta que lo vendió por medio millón de pesetas al Casino de Cornellana. Ahora espera encontrar comprador para este segundo campano.

Detalle del pez. / T. Cascudo

Para el guarda que se encargó de precintar el animal , José González, fue novedad la operación, ya que confesó que era la primera vez que precintaba un campano. El Eo tardó más de un mes en dar su primer salmón, ya que la temporada se abrió el pasado 14 de abril.