Bichos de pasarela en el Navia-Eo: descubre las rarezas (y bellezas) animales que un grupo de naturalistas han registrado en la comarca

Una llamativa cresta delata a la Empusa pennata, más conocida como mantis palo. Es un bicho muy curioso y también desconocido en Asturias. De hecho, solo existen tres citas de su presencia en la región, la última el pasado 10 de mayo en un bosque del valle del río Lloredo, en Allande. Así lo acreditan las espectaculares fotografías tomadas por el biólogo y aficionado a la fotografía Gilberto Sánchez.

Este docente jubilado y afincado en El Franco es uno de los integrantes del grupo de naturalistas del Noroccidente, una agrupación de aficionados a la naturaleza que, tras la pandemia, se fijó el reto de realizar un muestreo de anfibios y reptiles de la zona asturiana comprendida entre las cuencas del Navia y el Eo. De momento han realizado más de 3200 observaciones de treinta y cuatro especies, aunque algunas, como las tortugas marinas o las salamanquesas, son “anecdóticas”. Los resultados, que también prestan atención a los insectos, están siendo sorprendentes, pues han logrado descubrir especies nunca antes registradas en el Principado.

Una culebra bastarda fotografiada en Allande. / Gilberto Sánchez

Cuenta el biólogo natural de Boal que este grupo nace “puramente por afición”, pero también con intención “de contribuir a conocer la fauna que tenemos, que, sobre todo en el medio Navia, es muy desconocida”. Y añade: “Es una zona muy virgen y cuenta con un clima de carácter mediterráneo, muy cálido, de ahí que se localicen especies poco frecuentes en Asturias. En flora ya se conocían estas particularidades, pero en fauna no estaba registrado. En cuanto a anfibios y reptiles no creo que haya otra zona de España tan mirada como esta y la verdad es que están saliendo cosas muy interesantes”.

Otra foto de la mantis palo hallada en Allande. / Gilberto Sánchez

Es el caso de la Empusa pennata antes citada. A la referencia de Allande, se suman dos citas anteriores registradas también por este grupo en Pénjamo (Grandas de Salime) y A Paicega (Pesoz). Cuenta Sánchez que el tercer registro fue en una caminata por las cercanías del pueblo de Beveraso. Su compañero David identificó al insecto, de unos siete centímetros y el boalés tiró de cámara. “Hice la foto con un objetivo macro. No hace falta correr mucho porque son bichos lentos, que se fían mucho de su camuflaje”, señala de esta especie, “totalmente inofensiva” para los humanos.

El ejemplo de la Empusa pennata se repite con otras especies, cuya existencia en Asturias no estaba registrada. También es el caso de la Malpolon monspessulanus o culebra bastarda, “otra preciosidad que en Asturias solo encontramos en las zonas más térmicas de los valles del río Navia y sus afluentes”. Este grupo la fotografió hace unos días en la misma excursión de Allande. “Esta culebra tiene veneno, pero lo inyecta si te muerde con los colmillos de atrás de la boca, así que es muy difícil que lo inyecte a un humano. Con no tocarla y dejarla tranquila no hay problema, porque en la inmensa mayoría de los casos van a escapar de ti”, apunta Sánchez.

Una mariposa del madroño localizada en Boal. / Gilberto Sánchez

Otra de las rarezas confirmadas es la mariposa del madroño, de la que se ha comprobado además su reproducción en la zona. “La primera la encontramos muerta en una trampa para avispas velutinas en Froseira (Boal). El año pasado comprobamos que estaba criando en la cuenca media del Navia, algo que tampoco estaba registrado en Asturias”, señala Sánchez.

El grupo realiza infinidad de fotografías que luego vuelca en la aplicación “Inaturalist” para dejar constancia de estas sorprendentes bellezas animales. Parte de los integrantes de este colectivo también integran el primer grupo local de la Sociedad Española de Ornitología (SEO) en el Occidente de Asturias, al que han decidido bautizar como SEO-Capeluda, en referencia al nombre autóctono de la cogujada común, un ave que en Asturias solo nidifica en los concejos de Tapia y Castropol.