El ciclista Óscar Pereiro da la lección más práctica a escolares de Vegadeo y Castropol: "Para ser profesional del deporte primero hay que divertirse y ser niños"

El ciclista gallego Óscar Pereiro, ganador del Tour de Francia en 2006, se desplazó ayer a Vegadeo para pedalear junto a 150 escolares del instituto Luis Villamil de Vegadeo y los colegios La Paloma de Castropol y Jovellanos de Vegadeo. La actividad fue posible gracias al Foro Comunicación y Escuela y escenificó el poder del deporte para sacar sonrisas y hacer sentir bien.

Daban las diez en punto de la mañana cuando los alumnos cambiaron las aulas por la calle y los paseos a pie por la bicicleta. Óscar Pereiro lideró las marchas (se hicieron dos adaptadas para diferentes edades) con un mensaje:"Es mejor que los menores disfruten del deporte por diversión; no se debe pensar en la profesionalización tan pronto", dijo. En una divertida actividad, muchos preguntaron al deportista ahora retirado por sus preocupaciones: "¿Tu bici eléctrica?" "No, pero es así porque tiene una bici moderna", contestó el protagonista. "¿Corre mucho?", le preguntaron. "Depende". Pereiro agradeció al Foro la invitación "porque siempre se un placer visitar Asturias". Además, sus carreteras secundarias son especialmente interesantes para deportistas como él. "En general, en el Norte tenemos mucha suerte", apuntó. Si algo destacó de la mañana, en la que brilló el sol momentos, fue el interés del deportista en dejar claro a los escolares que "en tiempo de infancia hay que ser niños". "Hoy en día observo que se quiere profesionalizar a los niños desde edades muy tempranas y para mí, ese no es el camino", opinó. "El deporte se tiene que hacer por diversión primero y, después, con 17 o 18 años, pensar si realmente quieres hacer algo grande", añadió.

En cualquier caso, les invitó a soñar y tener objetivos, a ser ídolos de sí mismos y a no sentir presión. "A veces en casa buscamos un Messi o un Cristiano Ronaldo y yo creo que eso no es positivo para los niños", apuntó.

El ciclista conocía parte del trayecto que realizó con los niños. A primera hora, salió para hacer 50 kilómetros. Con los escolares hizo dos rutas, Vegadeo-Piantón-Vegadeo para educación primaria y Vegadeo-Armeirín-Vegadeo para educación secundaria y bachillerato.

No se marchó el exciclista profesional de Vegadeo sin destacar la "brillante" labor del Foro Comunicación y Escuela "que ofrece oportunidades" a los alumnos y abre sus mentes. "Me parece brillante que algunas personas altruistas traten de mejorar la vida de los demás", señaló. Pereiro también animó a los estudiantes a tener en cuenta la psicología para afrontar los retos deportivos y de la vida.