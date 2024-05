El lamento de un vecino de Villayón: cuatro días de espera para recoger a una vaca muerta

"Es vergonzoso y desesperante". Lo dice un vecino de Candanosa de Solares, en Villayón, quien tuvo que esperar cuatro días para que la empresa Proygrasa, propiedad de COGERSA y encargada de retirar y tratar animales muertos, retirara un cadáver de una vaca de su cuadra.

Opina José Fernández que "no hay derechos" en la zona rural y añade que los servicios no funcionan "aquí, en los pueblos", correctamente. La vaca murió el jueves a media mañana. Este vecino llamó a la empresa que se encarga del servicio, "como es obligación". "No aparecieron hasta el sábado, pero lo mejor es que no se llevaron al animal", apunta. El vecino se preocupó de llamar al 112 y a la Guardia Civil por si tenía que hacer algún otro trámite. "Pero unos te dicen que es un asunto privado y otros que no dejes la vaca en la calle por si pasa algo, y tú no sabes qué hacer", apunta.

La res muerta, en la entrada de la explotación. / R. A. S.

Fernández añade que el olor empezaba a ser insorportable y apunta que el animal permaneció en todo momento en la entrada de la cuadra, donde él pudo trasladarla a la espera "de un servicio al que estamos obligados a llamar". Sin embargo, el protocolo indica que se debe sacar fuera: "Esto es sanidad y medio ambiente", ironiza Fernández.

El camión llegó el sábado, pero no pudo hacer nada. "No sé si depende de la pericia del operario o no, pero no se dio servicio a mi situación", apunta indignado. Tuvo que pasar todo el fin de semana "con lo que ello conlleva de olores" hasta que llegó la solución, "de lunes". Ayer, otro operario pudo llevarse al animal muerto. "Este se un pueblo pequeño y el olor ya empezaba a ser insorportable para mí y para el resto", dice José Fernández, quien asegura que la empresa no confirma si se puede esperar 24 o 48 horas. Lo que sí intuye este vecino de Villayón es que "esperan a tener más servicios por la zona para hacer el trayecto". "Es decir, que si no vives al pie de la autovía estás perdido y eres el último; estás a 40 kilómetros de la costa y ya todo se complica", señala.

José Fernández sostiene que en este tipo de situaciones "es cuando se debería notar que se cuida a la zona rural y a las personas que vivimos aquí, pero te das cuenta de que no pintas nada". Finalmente, la vaca se trasladó casi cuatro días después de informar sobre el animal muerto.