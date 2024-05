El tenor de Cangas del Narcea Joaquín Pixán crea una canción para su concejo: "Creo que recoge el espíritu cangués y nuestros iconos"

El tenor cangués Joaquín Pixán ha compuesto una canción para su concejo. “Canto a Cangas” es el título del tema en el que el artista hace un repaso por los referentes más icónicos del municipio, con una música alegre y pegadiza que espera que cale entre los cangueses y que la hagan suya. Todavía no ha salido a la luz y este lunes y martes, Pixán está inmerso en la grabación del videoclip por los diferentes lugares de Cangas del Narcea que se reflejan en su composición.

“Personalmente, me pareció especialmente atractivo recordar todos los referentes que conforman Cangas, además desde siempre, como son el Monasterio de Corias, Muniellos, El Acebo, la emigración, la vida rural, las fiestas del Carmen y la Magdalena, el vino o la minería”, resume Pixán, que considera que el repaso que realiza “compendia todo lo que es Cangas, seguro que se quedan cosas fuera, pero que sean tan significativas como estas me parece que no”.

La historia de la creación de esta canción surgió de manera inesperada. Una conversación con la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cangas, Cristina Vega, durante la celebración de La Regalina, en Cadavedo (Valdés) el pasado año, sobre el himno cangués “Al pie de cien montañas” hizo que Joaquín Pixán se decidiese a crear la canción como regalo para su tierra.

“Me parecía que el himno es una canción más de la villa, que no incluye al resto del concejo y propuse hacer algo nuevo, una canción para que caminen juntas, si así lo decide el público”, explica el tenor.

Joaquín Pixán es el compositor tanto de la música como de la letra de “Canto a Cangas”, aunque contó con la colaboración de diferentes profesionales. Para la letra, recibió la ayuda del poeta Alfonso Sánchez Lorenzo que “puso orden y sentido a unos inconexos versos que yo le he sugerido”, reconoce el autor. Además, la transcripción y arreglo de la música corrió a cargo de Luis Francisco Álvarez Pola, mientras que el arreglo orquestal fue de Javier Vázquez.

“Hay en Cangas un tesoro/ de riqueza natural,/ con el oso y el rebeco/ y un bosque monumental”, comienza la canción, que a lo largo de sus tres minutos de duración recorre también los ríos Narcea y Luiña, de las viñas y las bodegas y habla de su potencial ganadero, forestal y de la minería del carbón.

Lugares que aparecerán en el videoclip que está grabando estos días a las órdenes del también cangués Benito Sierra. Comenzaron la grabación en la biblioteca del Parador de Corias, el antiguo monasterio, y la idea es que en el vídeo queden reflejados lugares tan representativos como El Acebo o Muniellos. La fecha para poder disfrutar de la producción aún está sin concretar, pero ambos coinciden en que la intención es que esté listo y pueda presentarse antes de las fiestas de El Carmen, “para que la gente tenga tiempo para aprender la canción antes de las fiestas”, bromea Joaquín Pixán.

No es la única canción en el repertorio del tenor en la que Cangas es protagonista. Cuenta con tres temas que incluye en sus conciertos en los que se habla de algunas particularidades del concejo. Se trata de una dedicada al pico Cueto de Arbas, otra al Son de Arriba y un canto al chaval pequeño de la casa. “El autor es un emigrante de Cibea en Argentina, que se llamaba Joaquín Rodríguez, tío abuelo del empresario Francisco Rodríguez, que fue quien me las dictó por teléfono, si no yo no las hubiera conocido”, reconoce Joaquín Pixán.

Sobre su canción, remata que su objetivo fue poder hablar de todo el concejo “para que todo el mundo se sienta representado y creo que recoge el espíritu cangués y nuestros iconos”.