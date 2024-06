Los comerciantes de la 59ª Feria de Vegadeo: "Se vende, pero menos que antes"

Se vende, pero menos que otros años. Es el balance que hacen las empresas que han participado en la quincuagésima novena Feria de Muestras de Vegadeo. La cita comercial más antigua del Occidente congregó a 129 empresas y asociaciones que se reunieron en el recinto ferial y sus alrededores.

El domingo a mediodía, era casi imposible aparcar en el centro de la villa. El Ayuntamiento puso a disposición un aparcamiento gratuito en las afueras, pero se quedó pequeño. "Ayer por la tarde (por el sábado) fue espectacular", indicó Manuel González pensando en las visitas.

Ayer, domingo, se esperaba por más asistencia porque el tiempo acompañó: no hizo sol, pero tampoco llovió. "En general vendemos bastante bien aunque no es la feria de hace una década", detalló el mismo comerciante, de una firma gallega. Luis Vilela también participó en el encuentro dedicado al comercio con sus muebles procedentes de Portugal. Se mostró "muy contento" con los beneficios. Vendió muebles por valor de 2.800 euros y, en general, "la sensación es muy buena porque siempre haces promoción". Hacía dos años que no participaba en la deria de A Veiga y, en vista de los resultados, "vuelve a tener interés".

En otro punto del recinto estaba Carlos Paredes con sus fuentes, y otras piezas ornamentales, de piedra. Al igual que otros comerciantes que llevan años exponiendo en esta feria, sostuvo que las ventas no son las de hace años, sin embargo, "siempre merece la pena venir". Eso sí, "hay mucha gente que está de paseo, mira, pero no compra". Gonzalo Terrón, de Ribadeo, vendió maquinaria relacionada con el jardín y se fue dfe la feria contento. "Este tipo de material se vende bien", apuntó con prisa para poder atender lo antes posible a una familia. La estrella este año, como sucedió en los pasados, fueron los robots que cortan el césped.

Ganadería local

Y si este año algo tuvo especial repercusión fue la muestra de ganado local. Participaron doce ganaderías de las cuarenta que hay en el concejo para mostrar "una parte de nuestra cultura", según sus impulsores, José Manuel García y Ángel Enterríos.

El gallego Gonzalo Rodríguez, de Foz, buscaba, sin embargo, más variedad. "Siempre es bueno promocionar lo autóctono, aunque también te gusta ver algo nuevo; yo vi en Vegadeo por primera vez en las ovejas con pelo naranja (raza Suffolk) y eso es algo prestoso", indicó. Entre el público que visitó la carpa dedicada al ganado local estaba la pareja de amigos formada por Eduardo Rodríguez y Manuel García, de Ribadeo. Para ellos, "es muy importancia que se muestre lo que ofrece la zona". El segundo apuntó que la exposición de ganado "se está perdiendo y es la gente la que tiene que hacer algo para que eso no pase". "Si el sector primario pinta algo en Vegadeo, tiene que tener un espacio especial", opinó el segundo, si bien advirtió los pocos alicientes que tiene el ganadero para trasladar a las reses. "Al final, sale caro", dijo. Olga Méndez también paseó por la carpa del ganado y observó con detenimiento a las vacas. "Está muy bien enseñar lo nuestro", indicó. A primera hora de la tarde, las ventas de entradas se contaban por miles.