Marcos Martínez, de 27 años, está al frente de un restaurante y hotel en Los Oscos que da trabajo a 12 personas durante todo el año

En el corazón de la Reserva de la Biosfera Oscos- Eo, en el extremo occidental de Asturias, hay un negocio hostelero que resiste los 365 días del año y que da trabajo a 12 personas, que en temporada alta llegan a ser más. Está en Santalla, capital de Santa Eulalia de Oscos y su nombre es Casa Pedro, considerado uno de los templos de la hostelería de la comarca.

Este bar, restaurante y hotel rural cumplió 31 años el pasado 2 de junio. Pedro y María del Mar lo levantaron en 1995 "sobre un campo lleno de manzanas", que ha dado sus frutos. No solo atrae a turistas de toda Asturias y España, sino que se ha convertido en un agente clave para dinamizar y fijar población en los Oscos. "En un pueblo como este, cualquier negocio, por pequeño que sea, da vida y da trabajo. De Casa Pedro vivimos hoy doce personas. Unos están a jornada completa y otros a media, pero son doce personas dependiendo solo de este restaurante y hotel. En verano la mayoría pasa a jornada completa e intentamos buscar a alguien más para cubrir descansos", afirma su gerente, Marcos Martínez Fernández. Un éxito rotundo. Y eso sin contar los beneficios indirectos que genera en otros negocios del concejo.

Marcos, de 27 años, representa la segunda generación de Casa Pedro y acaba de coger las riendas del negocio familiar. "Estoy como encargado y algún día seré el sucesor de mis padres", cuenta. Pedro y María del Mar respiran con alivio y están felices. Durante años, pensaron que Casa Pedro se acabaría con ellos. Su hija mayor es profesora en A Veiga/Vegadeo y su hijo pequeño, Marcos, durante un tiempo, no quiso saber nada del establecimiento hostelero. Nada, porque creció viendo cómo sus padres "no tenían ni vida social ni familiar". "Eran muchas, muchas horas de trabajo y eso me tiraba para atrás", afirma.

Marcos Martínez, de Casa Pedro, con Santa Eulalia de Oscos fondo. / Tania Cascudo

La vuelta al pueblo

Hasta que no le quedó más remedio que ponerse "a trabajar o a trabajar". Volvió al pueblo, a casa, y allí descubrió su verdadera pasión, que curiosamente estaba dentro de Casa Pedro: "A mí me gusta mucho el trato con la gente, hablar, conversar con todos". De aquello ya pasaron diez años y Marcos Martínez no se arrepiente "para nada" de haber retornado a Santalla, donde tiene pareja y está haciendo su propia casita. Por fortuna ahora, no se trabajan tantas horas como antes. "Quiero hacer vida aquí. Mi novia, que es venezolana, tenía la idea de vivir en una ciudad y ahora no quiere salir del pueblo. Esto es un lujo, es paz. Aquí con un sueldo de 1.500 euros tienes una buena vida y ahorras. Aparte de estas vistas... Por el verano puedes dormir con las ventanas de par en par y despertar con el sonido de los pájaros".

"Esto es un lujo, es paz. Aquí con un sueldo de 1.500 euros tienes una buena vida y ahorras. Aparte de estas vistas... Por el verano puedes dormir con las ventanas de par en par y despertar con el sonido de los pájaros"

Tranquilidad, naturaleza y buena gastronomía

Es esa paz precisamente la que buscan los turistas cuando llegan a Santa Eulalia de Oscos, que suma unos 420 habitantes. Son mayoritariamente parejas o familias españolas con hijos, de entre 30 y 60 años, que quieren naturaleza y buena gastronomía. De esto último sabe mucho Casa Pedro. "Vienen aquí porque tenemos una gastronomía muy casera, con platos tradicionales. Aquí hacemos la matanza como se hacía antiguamente. El plato más típico son los rollitos de repollo rellenos de bacalao. Luego tenemos estofados de toda la vida: cabrito, jabalí, pollo de caleya, pollo de corral... Y preparamos los roxóis, que es un plato típico de aquí de cerdo", explica.

Santa Eulalia de Oscos / JULIAN RUS

Además de restaurante, Casa Pedro es bar y un coqueto hotel rural rodeado de naturaleza. "Los clientes que vienen aquí no quieren grandes lujos. Simplemente paz, hacerse alguna rutita y estar con la familia. Afortunadamente, en Los Oscos tenemos muchas rutas de casi todo tipo de dificultad, de poder hacerlas con niños a un poco más durillas. Además, hay cursos, rutas a caballo... Puedes venirte quince días y no tendrías ni un momento para aburrirte", afirma.

Los clientes que vienen no quieren grandes lujos. Simplemente paz, hacerse alguna rutita y estar con la familia"

El secreto del éxito

¿Y cómo logra sobrevivir durante todo el año un negocio hostelero rural ubicado a dos horas del centro de Asturias? Marcos Martínez contesta: "Al tener la mezcla de hotel, bar y restaurante todo es más sencillo, aunque aquí la temporada alta es muy alta y la baja es muy baja". Hay semanas de poca clientela, aun así, resisten, gracias también a la gente del pueblo. "Entre semana en invierno tiramos mucho de trabajadores. Los fines de semana funcionan muy bien. Tenemos clientes que llevan más años de los que tengo yo viniendo a Casa Pedro".

En todo ello también es clave la celebración de jornadas gastronómicas. Hacen muchas, sobre todo fuera de la temporada alta, precisamente para poder aguantar el frío invierno: del cachopo, de la matanza, de las fabas...

Optimismo con el futuro

El heredero del legado de Casa Pedro es muy optimista con el futuro de la comarca. "Por suerte, todavía hay jóvenes que apuestan por esto. Hay un chavalín de 23 años que se acaba de incorporar a una ganadería. Yo creo que ya no hay el pensamiento de antes de marchar y marchar del pueblo", reflexiona. Muchos se quedan para echar raíces en los Oscos y hacer prosperar la comarca... Como él.

Gracias a Marcos, Casa Pedro tiene futuro. Un porvenir que suma para el de toda la comarca de Los Oscos y que muestra cómo el turismo y la hostelería en zonas rurales es un ámbito para el desarrollo profesional en el Paraíso Natural.