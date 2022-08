Soi persona de bona memoria, pero de grandes despistes. Si dalgo me consuela ya que los despistes afeutan a muita xente, sobre too cuando se tien muito na cabeza, cuando se dan muitas vueltas a las cousas o en momentos d’emociones fuertes. Despistes que faen que nun veas lo que tienes delantre las narices. Cuántas veces busqué las gafas que yá l.levaba puestas, o busquéi dalgo desesperadamente ya teníalo nel sitiu de siempre.

Los espertos avalan con razones convincentes cómo soceden estas distraciones que l.lou pueden tener consecuencias ya disgustos. Puede ocurrir que tengas un discursu preparáu pa un determináu actu ya nel últimu momentu cambien dalgunos detalles, faltan personas que tenías anotadas pa saludar, ya incorpóranse outras, ya produzse un pequenu bail.le de nomes na cabeza. En fin, que nesi momentu, sobre too si ya un momentu d’emociones intensas, la mente puede xugate una mala pasada ya fai que tracamundies cousas impensables.

Eso foi lo que m’ocurrío el día que m’entregaron en Barcia “l’Hórreo de Oro”. Enantias de subir a recibir el galardón saludéi personal ya cariñosamente a las autoridades presentes, al acalde de Valdés, alcalde de Barcia (col qu’inclusive bromié, él sabe por qué),y al Direutor Xeneral d’Agricultura y Pesca, entre outras.

Yá nel escenariu, entamóu l’actu, dirixío por Aurora Valdés. Al.lí conmigo taban presentes los dos alcaldes pa entregame “l’Horreo de Oro”. You taba emocionada, con tanto públicu arroupándome, cola mia familia al.lí, ya sobre too porque yera pa mi un momentu mui especial. Nun deixaréi d’agradecer esti día memorable a l’Asociación Cultural El Hórreo de Barcia, pero quiero disculpame de corazón col sou alcalde, Ricardo García Parrondo, (amigu Richar) porque a la hora de saludar en públicu, teniéndolu a la vera mía, omití’l sou nome cuando noméi a las autoridades presentes. Un despiste que nun soi a esplicame por qué ocurrío; él taba presente nel escenariu y además entregóme cariñosamente’l diploma. Sicasí, Richar sabe lo muito que lu apreciu, con él tuvi tratu continuu dende hai muitos años, siendo you presidenta de la Asociación de Vecinos de Belén ya él alcalde de Barcia, ya dempués conceyal del Ayuntamientu de Valdés. Richar sabe que nunca enxamás omitiría’l sou nome adrede. Siéntolo daveras.

Namás qu’acabóu la mia intervención, alvirtiéronme de la omisión. Nesi momentu fui personalmente a pidi-y disculpas a Richar, con muitu disgustu, y sábelo él bien Sicasí, chegáronme noticias de qu’hubo dalgunos del públicu que s’incomodaron por esta omisión, repito involuntaria, y a el.los y el.las tamién-ys pido disculpas infinitas. Nun ya pa xustificame, los nervios, las prisas, las emociones fuertes o un escesu d’espontaneidá, puen ser del.los factores que producen confusiones garrafales pal disgustu de las personas. Podría citar aquí gran riestra de despistes, que por veces hasta son colectivos. Namás fai falta buscar nas redes. Cito unos exemplos significativos.

El ministru Federico Trillo nuna visita al Salvador, quixo animar las tropas al gritu de Viva Honduras.

Nos informativos de Televisión española, la presentadora dixo que Pablo Iglesias yera’l lider de Pokemon.

Na Copa Davis 2003, n’Australia na ceremonia inaugural, en vez de sonar l’ Himnu d’España, sonó l’himnu de Riego.

Y como estos otros tantos. Naide ta l.libre en dalgún momentu de la vida de cometer estos fallos involuntarios.

Yo namás repeti-y a Richar las mias disculpas y dici-y que lu quiero muito.