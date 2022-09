El ramu de Belén

La ufrienda y de siguío la "puya’l ramu" ye un ritu que se repite na mayoría de les fiestes populares d’Asturies. Según dalgunos estudiosos el so nome puede venir d’una costume antigua na que lo qu’ofrecíen yeren rames de les que colgaba un cestu coles ufriendes. Paez ser que se documenta n’Asturies nel sieglu XIV, pero según José Antonio Fidalgo Sánchez, cronista oficial de Colunga, "ye heredáu d’una tradición anterior que data del sieglu IV y que s’afita dende’l sieglu XI col papa León IV". El "ramu de pan", xeneralmente regaláu por dalguna familia devota o por dalguna institución, "puyábase a la baxa" pa pagar gastos del cultu, del templu, de la cofradía etc. Ye una ufrienda de devoción, non un negociu de comisión de fiestes, diznos el cronista. "¡Vivir la puya´l ramu con sentíu de tradición devota ye, de dalguna manera, reponer y caltener la nuesa identidá!”.

La configuración de los ramos ye distinta según el llugar onde se celebra la fiesta y nes caberes décades conviven formes tradicionales con otres más modernes, ensin perder lo esencial. Nel centru y oriente d’Asturies los ramos son más recargaos y tienen forma con corte piramidal, pórtenlos cuatro persones, mientres que na fastera occidental atopamos ramos más cenciellos, con forma de troncu-conu y portaos por un mozu. Los cantares son interpretaos por muyeres. Hai unos años recuperóse’l ramu en Belén, parroquia de San Salvador de la Montaña de Ríu Negru (Valdés), pa ofrecelu, como yera tradición, el día la fiesta, que siempre se celebra’l primer domingu d’ochobre. Tenía yo recoyida la lletra del cantar que siempre me lu recordaba mio padre. Cuando él volvió de la guerra, teníalo so ma ofrecíu a llevar el ramu a la Virxe de Belén. La lletra completela con otres persones consultaes y con dalguna estrofa que m’apurrió Adonina Feito. Contábame mio padre que’l ramu diba cargáu de bizcochos y mui adornáu con pañuelos y con cintes que guardaben d’un añu pa otru en casa Frasquillu de Busecu. Cintes de les qu’inda conserven delles. Son pa nós de munchu valor sentimental pues son de primeros del sieglu pasáu, y poles inscripciones que tienen pudieron ser traíes de la Maragatería por vaqueiros que daquella prauticaben la treshumancia. Nel añu 2014, cuando se recuperó’l ramu en Belén, encargamos al grupu "Muyeres" que lo fueran a cantar. Foi un momentu mui emotivu. Hubo xente que lloró al sentiles cantar dalgo tan de nueso, dempués de munchos años. A elles tamién-yos encomendamos l’ensayu coles "moces" de Belén y alredores pa poder siguir cantándolu tolos años, dalgo que-yos agradecemos muncho una vez más. La lletra ta n’asturianu de la zona; ye una satisfaición que nun se perdiera y poder recuperala tal como se cantaba d’aquella. Fuimos tamién fieles al armazón, al igual que tolos d’Occidente tien forma de troncu-conu con un palu en mediu que ye’l que garra el mozu que lu lleva. Na pica lleva el bizcochu más grande adornáu alredor con unes flores o rames. Lleva agora, amás de les cintes antigües, otres nueves y pañuelos de munches cases de la parroquia que-y dan un coloríu y un aquel especial. El ramu de Belén recíbelu el cura na puerta la ilesia, tal y como se-y reclama nel cantar, y bendizse mientres la misa. Llueu encabeza la procesión que da la vuelta al Campu y al terminar, a la puerta la ilesia, ríndense honores a la Virxe, col ramu a la so vera y con un bail.le vaqueiru nel so honor, interpretáu pol grupu folclóricu "La Corte d’Enverniegu". Namás acabar la misa faise la "puya’l ramu". Nun tris acábense tolos bizcochos. Les perres son donativu pa la Virxe de Belén. A Belén vien muncha xente’l día la fiesta, de la parroquia y de los conceyos cercanos: Villayón, Navia y otros. La Virxe tien munchos devotos porque ye creencia de que concede los favores que se-y piden. Inda ye una fiesta con sabor tradicional. Dende hai unos años, disfrutamos nel Campu d’una comida d’hermandá, pa la que namás hai que reservar la mesa. Y, eso sí, llevar les viandes. Los díes de fiesta enllénense de recuerdos allegres y tristes, pero l’ello ye qu’hai que siguir p’alante. Asina son les fiestes, pa celebrar y pa recordar a los que nos falten que los llevamos presentes nel corazón. Recordar a los que tán ausentes y nun pueden acudir. Ye un día d’allegría y d’alcordanza a la vez. Termino cola lletra del cantar del ramu de Belén: "Vamos a cantar un ramu con muita serenidá, que la xente bien l.lucida bien parez al.lí unde ta. A la Virxe de Belén aquí- l.ly tremos un ramu de la braña de Busecu unde nun se cueye un granu. Salga señor cura, salga, salga de la sacristía a recibir esti ramu, ya pa la Virxe María. Salga señor cura, salga a recibir esti ramu, porque’l mozu que lu l.lieva nun sabe unde pousalu. Apártense los señores ya retírense pa una l.lau, deixen pasar a las mozas ya’l galán que l.lieva’l ramu. Apártense los señores apártense pa una l.lau, ¡Anque nunca ustedes vieran cuatro muchachas cantando! El mozu que l.lieva’l ramu ya derechu y bien plantáu. Güei estrena un traxe nuevu bien feitu ya bien plancháu El mozu que l.lieva’l ramu ya tan altu cumu un pinu. Tien el cabellu doráu ya la piel de lo más finu. A la Virxe de Belén aquí- l.ly tremos un ramu, nun ya cumu lu merez ya cumu podemos dá-l.lylu A la Virxe de Belén esti ramu–l.ly entregamos pa que nos cuide las vacas ya nos crie bonos xatos".