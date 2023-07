"L’Amuravela de Oro", historia de uno de los galardones con mayor prestigio de Asturias

(Amuravela de oro: Galardón instituido en 1980 por iniciativa del cronista de Cudillero, Juan Luis Álvarez del Busto. Gran Enciclopedia Asturiana)

Recientemente, la Asociación Amigos de Cudillero procedió, en un emotivo, entrañable y brillante acto, a la entrega de las "Amuravelas de Oro" en su cuadragésima cuarta edición, galardón de ámbito internacional que en esta ocasión recayó en la Fundación Aladina, en Cáritas Diocesana y en Ana Isabel Peláez González, que ocupó el cargo de directora del IES Selgas durante 27 años. Contando con las actuales, se han entregado 84 "Amuravelas de oro". Dieciocho, de 1980 a 1992, a través de la Casa del Mar de Cudillero, perteneciente al Instituto Social de la Marina (ISM), y sesenta y seis, de 1993 en adelante, por la Asociación Amigos de Cudillero que me honro en presidir y que es la actual depositaria por decisión de su creador y propietario de la marca, que es quien esto firma; una idea que nació en 1979, con el asesoramiento de dos grandes personas que se nos fueron, pero a los que uno siempre estará enormemente agradecido. Me refiero a Menchu Álvarez del Valle y a José Ramón Barraca de Ramos.

Recuerdo perfectamente que el día 29 de junio de 1979, tras el sermón de "L’Amuravela" compartí mantel y mesa con los citados y les hablé de la creación del galardón de referencia, que en principio serían dos: "Amura de oro" y "Vela de plata". Y quedó en "Amuravela de Oro". Pensé entonces en qué entidad podía entregarlo –no iba a ser yo- y consideré que la más idónea sería el Instituto Social de la Marina, a través de la Casa del Mar de Cudillero. Me entrevisté con el entonces director provincial, Manuel Illade López, y aceptó encantado, pero con una condición: el Instituto pagaría la placa en cuestión, siempre y cuando yo me encargara del resto, empezando por el nombramiento del jurado, lo que acepté. Durante varios años se entregó en La Ribera el 29 de junio, previo al inicio del tradicional sermón laico de "L’Amuravela". En 1993 la entrega cambió de escenario por causas ajenas a mi voluntad que no vienen a cuento y de quién entregaría el galardón. En lugar del ISM, sería la Asociación Amigos de Cudillero.

Hubo un contencioso con relación a su propiedad y el TSJA me dio toda la razón. En el juicio, declararon a mi favor Margarita Fierros Fierros, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Cudillero; Jesús María Martín Morillo, exdirector provincial del ISM; José Ramón Barraca de Ramos, ex director provincial del Ministerio de Cultura; José Manuel Pérez Marqués, exalcalde de Cudillero y Aquilino González Marqués, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Cudillero. Todos habían formado parte del jurado en alguna edición.

Quienes emitieron la sentencia fueron María José Margareto García, Francisco Salto Villán y Eduardo Gota Losada.

Con la "Amuravela de Oro", en principio se trataba de distinguir a aquella persona o institución que destacara por su labor en pro de la villa pixueta en los campos social, cultural, empresarial, turístico o cualquier otro considerado de relevancia, ampliándose posteriormente el ámbito al concejo y desde hace años a Asturias porque, ciertamente, quien trabaja por nuestra región lo hace por Cudillero, ganando, por otra parte, en prestigio el galardón con los lógicos beneficios para el municipio.

Esta es, a grandes rasgos, la historia de la "Amuravela de Oro".

Y como dicen en mi pueblo: "Puntu ya cabóusi".