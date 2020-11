Las actrices Glenn Close y Amy Adams protagonizan la película 'Hillbilly', una elegía rural, dirigida por el oscarizado Ron Howard y que llega a Netflix este martes 24 de noviembre. El filme está basado en el bestseller del autor J.D. Vance. La obra es una poderosa memoria personal que ofrece una ventana al viaje más íntimo de supervivencia y triunfo de una familia.

Siguiendo a tres pintorescas generaciones a través de sus luchas únicas, la historia familiar de J.D. Vance explora los altibajos y experiencias de su familia. El libro se convirtió en un sorprendente éxito de ventas y no ha sido fácil trasladar la obra a la gran pantalla, debido a las dudas del autor. Pero llegó Ron Howard para convencer a Vance.

"Le expliqué que no me interesaban tanto los aspectos políticos del libro, sino que quería contar esta historia familiar centrándome en los personajes, plasmar los períodos de tiempo que me describió como los dos más precarios e incluso peligrosos de su historia. Él no estaba seguro, pero pasamos tiempo juntos y finalmente decidimos seguir adelante con el proyecto, con el apoyo de Netflix", reveló Howard en un encuentro virtual con varios medios de comunicación entre los que se encontraba Europa Press.

La actriz Glenn Close viajó al estado de Ohio junto con el resto del reparto para conocer a la familia de J.D. Vance. "Parte de nuestra preparación para esta película fue conocer a miembros de la familia de James. Fuimos al sur de Ohio y pudimos pasar tiempo con cada uno de los miembros de la familia que estaban allí en ese momento. Yo tenía mucha curiosidad por saber cosas sobre Mamaw. Fue una mujer difícil, pero la gente simplemente la adoraba", explicó Close durante el encuentro virtual.

Amy Adams tuvo la oportunidad de hablar con la propia Bev, una experiencia que le ayudó a entender mejor su personaje. "Cuando interpreto a alguien que todavía vive y sabes que va a ver la película, me alegra poder ver más allá de los errores que cometió. Para mí era realmente importante comprender de dónde venía, cuáles eran sus deseos, cuáles eran sus decepciones. Así que eso fue realmente clave para ganarme su confianza y las conversaciones que tuvimos en Ohio fueron cruciales para interpretar a Bev. Fue difícil encarnar este personaje, pero fue una experiencia muy gratificante", señaló Adams.

Una gran transformación

Glenn Close y Amy Adams pasan por una increíble transformación física para meterse en la piel de Mamaw y Bev respectivamente. Además del maquillaje, Amy Adams luce peluca en el filme. "Siempre pongo nombre a mis pelucas, y esa peluca era Beaverly porque hacía tanto calor que era como llevar un sombrero de castor (beaver en inglés) en la cabeza", contó entre risas la guapa intérprete.

Por su parte, Close no quería ver su propio rostro reflejado en el espejo. "Como actriz, quise cambiar un poco mi cara porque no quería distraerme sabiendo que era el rostro de Glenn Close", dijo. "Siempre me gusta explorar territorios desconocidos, pero este papel era totalmente diferente a cualquier otro que he interpretado. Eso me resulta realmente desafiante. Cuando profundizas en un personaje, literalmente estás definiendo todo un paisaje de psicología y emociones, y como actriz, no quiero repetirme. Fue una de las experiencias más maravillosas que he tenido en mi carrera, principalmente por todas las personas con las que pude colaborar en el proceso", concluyó Glenn Close.

En 'Hillbilly, una elegía rural', J.D. Vance (Gabriel Basso), un ex-marine del sur de Ohio y actual estudiante de derecho de Yale, está a punto de conseguir el trabajo de sus sueños cuando una crisis familiar le obliga a volver a la casa que ha intentado olvidar. J.D. debe navegar por las complejas dinámicas de su familia Apalache, incluyendo su inestable relación con su madre Bev (Amy Adams), que está luchando contra la adicción.

Alimentado por los recuerdos de su abuela Mamaw (Glenn Close), la resistente y lista mujer que lo crió, J.D. llega a abrazar la huella indeleble de su familia en su propio viaje personal. Los actores Gabriel Basso, Freida Pinto, Haley Baennett, Bo Hopkins y Owen Asztalos completan el reparto de Hillbilly, una elegía rural, un auténtico retrato del sueño americano a través de tres generaciones.