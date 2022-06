Una de las series turcas del momento no volverá a verse -al menos por ahora- en la televisión de España. Divinity ha anunciado la última emisión de "Me robó mi vida", una popular producción otomana que llevaba meses emitiéndose en el canal del grupo Mediaset.

"Me robó mi vida" cuenta la historia de Bahar, una niña robada que al final acaba encontrando a su familia biológica. En Turquía gozó de gran éxito. Tanto que contó con cuatro temporadas, sumando un total de 131 capítulos. La emisión comenzó 2014 y cerró en 2017.

En España comenzó a emitirse hace meses. Ahora, ha llegado a la emisión de su último capítulo, por lo que se caerá de la parrilla de Divinity, canal de Mediaset en el que suelen emitirse las ficciones turcas del grupo audiovisual.

"Me robó la vida" no es más que otro ejemplo del éxito que están teniendo en España las series turcas. Su auge comenzó hace un par de años, cuando la irrupción de Can Yaman y "Erkenci Kus" se convirtió en un auténtico fenómeno de masas.

Desde entonces todos los grupos audiovisuales españoles, el que más el que menos, han apostado por las ficciones producidas en Turquía. La mayoría de ellas se emiten en los canales secundarios de los conglomerados, aunque hay otras que se han "adueñado" de las franjas de "prime time". Es el caso de "Mi hija" o "Inocentes", que pasaron con gran éxito por la pequeña pantalla española.