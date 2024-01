Pablo Motos es uno de los presentadores de éxito. Al frente de El hormiguero desde 2006, el valenciano es conocido no solo por compartir plató cada noche con las dos hormigas más conocidas de la televisión, sino también por haber contado en su programa con algunas de las estrellas más destacadas de Hollywood. Desde el incondicional Will Smith, Chalize Theron o deportistas de élite como Iker Casillas, Sergio Ramos o Rafa Nadal.

Codearse con artistas de renombre y llevar tantas temporadas al frente del programa de las noches de Antena 3 le ha llevado a convertirse en uno de los presentadores mejor pagados del país, algo que puede llevar a pensar que ha cumplido gran parte de sus sueños. Sin embargo, aún quedan algunos por tachar de la lista. La última meta que ha alcanzado el presentador tiene que ver con uno de sus deportes favoritos: el buceo. Y es que ha sido en las profundidades donde ha cumplido un deseo que según ha confesado el valenciano "llevaba media vida con esa ilusión".

Pero no solo de sueños vive el presentador. El valenciano ha concedido una entrevista a El Televisero en la que habla del momento alctual de los medios de comunicación y ha confesado a qué famoso no entrevistaría en su programa.

"Vetado" en El homiguero

El 2024 no ha empezado de la mejor manera posible para Pablo Motos y su programa, El Hormiguero. Tras las críticas a nivel internacional por su entrevista a Sofía Vergara, el presentador ha concedido una charla a El Televisero.

En esta, el valenciano no ha dudado en dar su opinión sobre la situación actual de la prensa. Así, de manera contundente, explicaba cuál cree él que será el futuro de su profesión si todo sigue igual: "En la prensa antes lo importante era la verdad, ahora lo importante son las visitas, si dejamos de contar la verdad la prensa perderá todo su poder y nos iremos a la porra".

Uno de los últimos programas que intentó derrocarle fue Cuentos Chinos, presentado por Jorge Javier Vázquez, aunque finalmente fue cancelado debido a las bajas audiencias. El que fuera también conductor de Sálvame, uno de los formatos más visto de la televisión, nunca ha pisado el plató de El Hormiguero, y, como así aseguró Motos, así seguirá siendo de cara al futuro.

"En principio, no creo que sea un perfil para que yo lo entreviste, pero no lo descarto", aseguró el televisivo. Aunque, no solo el catalán es uno de los famosos que nunca ha coincidido en el programa. Como así destacó Pablo Motos, a quien sí que le hubiera gustado entrevistar, pero finalmente no fue posible, fue Brad Pitt.