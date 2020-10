Movistar+ estrena el 6 de noviembre 'Nasdrovia', nueva serie creada por Sergio Sarria, Luismi Pérez y Miguel Esteban. Leonor Watling y Hugo Silva se unen en esta comedia que combina la crisis de los 40 con la mafia rusa y que llega, según sus protagonistas, en uno de los momentos más duros para la cultura por la crisis del Covid-19.

"Hay una pandemia mundial, todo lo que venga después de esa frase que no sea sobre la sanidad o la educación queda un poco frívolo. Dicho esto, la cultura siempre ha estado huérfana, pero ahora más", señala Leonor Watling en una entrevista concedida a Europa Press. En los últimos meses el streaming ha sido la salvación de la industria, y la serie de Movistar+ apuesta por el humor en tiempos difíciles.

"La comedia me gusta mucho verla, pero como actriz da mucho miedo hacerla. Si un drama no está bien, igual es que no lo has entendido. Pero una comedia, si no te ríes, es que está mal", esgrime.

Watling y Silva encarnan a Edurne y Julián, dos abogados que deciden dejar su profesión para abrir un restaurante especializado en comida rusa. El lugar termina convirtiéndose en el sitio favorito de la mafia rusa y acarreando más de un problema a sus dueños. "La comedia está en el sufrimiento del personaje", explica Silva sobre las hilarantes situaciones a las que se enfrentará el protagonista.

Uno de los detalles diferenciadores de la producción es la ruptura de la cuarta pared a través del personaje de Watling. "Es diferente a lo que se está haciendo ahora, con un humor más fino, distinto, de situación. El código es muy moderno y creo que todavía no se había hecho una serie así", reivindica Silva.

Completa el reparto Luis Bermejo en el rol de Franky, cocinero del restaurante. "Es una mezcla de estilos maravillosos, y todo con mucha verdad. Estamos acostumbrados a ver comedia muy externa", agrega el intérprete.

El contrapunto lo aportan los miembros de la mafia, encarnados por Anton Yakovlev, Kevin Brand, Yan Tual y Michael John Treanor. Uno de los mayores retos para Sergio Sarria, Luismi Pérez y Miguel Esteban, creadores de la serie, era evitar los estereotipos en la construcción de estos personajes.

"Había que separarles de la idea que teníamos de la mafia rusa, primero porque no la conocemos del todo bien, y al ser comedia queríamos ir por otras vías. Cómo pueden ser en sus relaciones de pareja, de familia, qué tipo de series verían. A partir de ahí la serie ha ganado mucho", argumentan.

El streaming revoluciona la ficción española

'Nasdrovia' es un ejemplo del cambio de paradigma que se ha producido en la televisión española con la llegada del streaming. "La ficción nacional ha tenido una evolución pero todavía hay esquemas narrativos muy lastrados por cadenas generalistas", opina Marc Vigil, director de la producción. "La comedia siempre va hacia la caricatura, a elevar el tono, juega más a los chistes", dice.

"Todavía faltan cosas, pero es evidente el salto que está pegando la ficción española. Cada vez se arriesga más y la aparición de plataformas ayuda a ser más atrevidos en el contenido", subraya. "Siempre ha habido voces supercreativas en España, pero el problema era dónde desarrollar esas ideas. Cuando solo tenías cuatro generalistas era muy difícil, de hecho no se hacían comedias de media hora", añade Watling.

'Nasdrovia' cuenta con una primera temporada de seis episodios. La serie llega a Movistar+ el 6 de noviembre con el estreno de dos episodios semanales de 30 minutos de duración.