Jason Segel: "A veces conseguir lo que quieres no arregla nada"

Siempre será conocido como el ingenuo Marshall Eriksen de 'Cómo conocí a vuestra madre', clásico de la telecomedia reciente que le tuvo ocupado casi una década. Pero Jason Segel ha sido mucho más que eso: por ejemplo, colaborador clave de Judd Apatow, reimpulsor de Los Teleñecos en una gran película de 2011 o un aplaudido David Foster Wallace en 'El fin de la gira'. Ahora puede vanagloriarse, además, de compartir pantalla con Harrison Ford en la comedia triste (como todas las comedias actuales) 'Terapia sin filtro' (Apple TV+, viernes, día 27), serie cocreada por Bill Lawrence y Brett 'Roy Kent' Goldstein, colaboradores en el fenómeno 'Ted Lasso'. Segel interpreta a Jimmy Laird, un psicoterapeuta que, en pleno luto y sin reservas de compasión, empieza a decir la verdad más cruda a sus clientes.

¿De dónde viene la idea para esta serie?

Bill Lawrence sabía de un psicoterapeuta que había hecho un viaje parecido al de mi personaje. Alguien que había entendido, a base de equivocaciones, lo importante que eran el cuidado y la atención en el ciclo de la terapia. Por otro lado, Brett Goldstein quería desarrollar una serie sobre psicoanálisis. Los dos acabaron uniendo fuerzas y dando forma a lo que ahora se estrena. Lo que más me atraía del proyecto era cómo se mezclaba la verdad emocional con el humor. Todo se basa en la tensión cómica de ver cómo alguien en plena crisis nerviosa se cree capacitado para ayudar a los otros. Me parece una premisa brillante.

Ese tono entre cómico y dramático le da la oportunidad de mostrar sus distintas facetas en un solo proyecto. Partes de puro 'slapstick', casi como salidas de 'Los Muppets', pueden desembocar en emociones a flor de piel. ¿Es un resumen de su carrera?

Sí, creo que es posible, y quizá por eso me apetecía el papel. No he seguido una línea recta en términos profesionales. Siempre he querido saber qué hay detrás de aquella puerta, y de la otra, e intentar averiguar si soy capaz de tonos diferentes. Eso es lo que más me ha interesado: saber si podía hacerlo. 'Terapia sin filtro' se presentaba como una síntesis de todas esas exploraciones. Algunas escenas parecen salidas de 'El fin de la gira', cuyo director, James Ponsoldt, también dirige esta serie. Hay grandes 'set pieces' de comedia como las que hice con Judd Apatow. Era interesante poder usar todo mi pack de habilidades.

¿Fue usted quien convenció a Ponsoldt para unirse al proyecto? Apenas ha dirigido comedia, tan solo dos episodios de 'Master of none'.

Yo sé que tengo habilidad para la comedia. Sé que Bill sabe hacer comedia. Y que Brett sabe hacer comedia. James, por otro lado, fue la primera persona que sacó mi lado dramático delante de una cámara. Y supo hacer que me sintiera seguro. Tenerlo como compañero significaba saber que todo estaba bajo control.

¿Qué clase de huella le dejó interpretar a Foster Wallace? ¿Diría que esa experiencia ha podido ayudarle en esta otra historia de insatisfacción crónica?

Desde luego, aquella experiencia me cambió para siempre. Una de las cosas sobre las que más habla Foster Wallace en la película es esa frustración que le invade cada vez que consigue lo que cree estar buscando. Es duro cuando pones la mente en algo, descubres cómo conseguirlo, lo consigues y después… entiendes que tampoco eso arregla nada. Esa realidad de la que habla Foster Wallace late en cierto modo en esta serie. Jimmy no va a sentirse mejor por conseguir algo. Su esposa ha muerto y no, nunca se va a sentir mejor. Pero, ¿cómo puede hacer para, día a día, reconstruir parte de lo que ha perdido?

La psicoterapia tiene un interesante legado en televisión, de la Dra. Jennifer Melfi de 'Los Soprano' a, por supuesto, 'En terapia' y sus muchas versiones. ¿Han buscado inspiración en alguna de esas series?

Para mí la mayor influencia fueron las películas de James L. Brooks de los ochenta ['La fuerza del cariño', 'Al filo de la noticia']. Se parecen a la vida en el sentido en que alternan comedia y drama no solo entre escenas, sino dentro de una misma escena. Esa era nuestra declaración de objetivos fundamentales: que la serie no se decantara demasiado hacia un sitio u el otro.

¿Disfrutó haciendo durante tanto tiempo (2005-2014) algo tan diferente como 'Cómo conocí a vuestra madre', una telecomedia de cadena generalista, muy creativa pero igualmente muy pautada?

En la época en que hicimos 'Cómo conocí a vuestra madre', el objetivo era la sindicación [es decir, la distribución a múltiples canales después del estreno oficial] y hacer tantos episodios como fuera posible para que la serie se viera sin cesar hasta el fin de los tiempos. Podías poner la tele en cualquier momento, toparte con un episodio y entender todo sin problema. Ahora estamos haciendo películas por partes. Los personajes pasan por un viaje y llegamos a un lugar en el décimo episodio. Si tengo que elegir, me quedo con eso. Es como hacer una película.

¿Qué se siente teniendo a Harrison Ford como mentor o, bueno, incluso figura paterna? Eso es el sueño de muchos de los que nacimos en los setenta. Tener de padre a Indiana Jones.

¡Es de locos! Soy el tipo con más suerte del mundo. Poder trabajar con Harrison Ford. Y antes, con Robert Redford [en la poética película de ciencia ficción 'The discovery', de 2017]. O con Martin Sheen [en el drama sobre cristianismo 'Come Sunday', de 2018]. Cuando era pequeño miraba a gente así y me decía: "De mayor quiero ser como ellos". Es un sueño poder decir que he estado a su lado.

Solo por curiosidad, ¿ha elegido personalmente alguna de las canciones que suenan en la serie? Me sorprendió cazar una delicadeza como 'Mid air', de Paul Buchanan (ex The Blue Nile). No es una elección previsible.

De todo eso se ha encargado gente mucho más joven y guay que yo. Han elegido grandes canciones. ¿Sabe quién debería estar eligiendo la música? La chica que hace de mi hija [Lukita Maxwell, una de las revelaciones de 'Genera+ion']. Pero no yo, desde luego que no.

¿Cuál es el plan de ruta para la serie? ¿Cuánto quiere que dure?

No tengo ni idea. He firmado por un par de años, y sé que Harrison lo ha hecho también. Bill [Lawrence; cocreador] me dijo un día: "Hagamos esto mientras sea divertido". Me parece una buena forma de plantearse las cosas.