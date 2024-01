'True detective: Noche polar', una serie mítica reformulada en clave femenina

La nueva entrega de 'True detective' (HBO Max y Movistar Plus+, desde el lunes, día 15) es la primera no escrita por el creador de la serie, Nic Pizzolatto, sustituido en las labores creativas por la cineasta mexicana Issa López, a la que debemos al menos una película tan inquietante como lo fue 'True detective' en sus primeros días: 'Vuelven', oscuro cuento con trasfondo social que llamó la atención de Francesca Orsi, jefa de series dramáticas de HBO. López tenía una idea para un "misterio de asesinato en el hielo" titulado 'Noche polar'. Orsi propuso a cambio una idea aún mejor, o de éxito más garantizado: ¿y si convertía aquello en 'True detective'?

Para López, según parece, no fue demasiado complicado. Como espectadora y como creadora, había conectado enormemente con lo que ella considera la esencia de 'True detective': "Un mundo siniestro de secretos, un universo que contiene mucho más de lo que podemos ver", explica. "Personajes frente a una pequeña ventana al otro lado y a fuerzas que actúan más allá de la naturaleza, más allá de la luz".

Lo complicado parecía encargarse ella sola de escribir y dirigir todos los episodios, algo que ni siquiera llegó a hacer Pizzolatto. "No pasa a menudo que una sola persona escriba y dirija todos los episodios de una serie que ella misma ha concebido", nos dice. "Me sentía una privilegiada, pero, a la vez, estaba aterrada. Toda la responsabilidad recaía sobre mí. No solo era la responsable de hacer los mejores guiones posibles, sino que, además, el resultado final iba a ser también asunto mío. Si la serie triunfaba o fracasaba, la responsable iba a ser yo".

Todo lo opuesto

Quizá en busca de protegerse contra las comparaciones, López decidió respetar la citada esencia y, a la vez, buscar todo lo opuesto. De entrada, cambió el bayou (de la icónica primera temporada) por la tundra; el sol por una persistente oscuridad. Una zona a las afueras de Reikiavik hace las veces de la ficcional Ennis, Alaska, donde ha empezado la noche polar y no van a ver el sol en meses.

Si en 'True detective' han predominado la mirada y el protagonismo masculinos, en esta ocasión las dos policías son mujeres y los temas que se abordan están ligados a la condición femenina. Jodie Foster está imponente como la jefa de policía Liz Danvers, encargada de investigar la súbita desaparición de ocho científicos (todos hombres) de un centro de investigación ártico. En el lugar encuentran, entre otras cosas inquietantes, la película de John Hughes 'Todo en un día' encallada en la escena del desfile. "Buscaba ese contraste. Necesitaba una peli que representara un espíritu absoluto de alegría, de juventud eterna, de verano, en medio de este mundo oscuro y justo antes de un acontecimiento siniestro. Y 'Twist & shout' [en versión de The Beatles] es la canción más feliz del mundo. Tiene toda la esperanza que no existe en ese centro de investigación".

Un poco a regañadientes, Danvers volverá a formar equipo con Evangeline Navarro (la antigua boxeadora profesional Kali Reis), policía estatal con la que tuvo un desencuentro importante seis años atrás. Que Navarro sea inuit o, para ser precisos, de la tribu iñupiaq dista de ser un simple adorno; es el aspecto más esencial de su personalidad y contribuye a sus muchas fortalezas. "A medida que la serie avanza –añade López–, nos damos cuenta de cómo los personajes indígenas son verdaderamente importantes en el drama que estamos viendo, en lugar de solo testigos o extras. Era una necesidad. En las localidades del noroeste de Alaska que estábamos representando, el 70% de la población es inuit".

Drama criminal y terror

Como la citada 'Vuelven', 'True detective: Noche polar' acaba hablando sobre mujeres desaparecidas y erigiéndose en astuta mezcla del drama criminal con el puro terror. "Creo que esta película [dice López en un lapsus] es una expansión de la visión de aquella. Todo sucede en un lugar muy sórdido, muy real. Ambas están enraizadas en terrores que suceden en el mundo real. Existe un choque entre dos personajes, uno que es pragmático y otro que tiene una visión más espiritual y una idea del mundo que va más allá de lo que puedes ver. Son piezas complementarias. Si te gustó 'Vuelven', entenderás 'Noche polar', y si te gusta la serie, deberías encontrar la película".