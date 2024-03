La serie de la que es uno de los creadores, ‘Entrevías’ estaba entre las tres nominadas para hacerse con el premio a la Mejor Serie de Ficción en la 29º edición de los Premis Zapping, pero no ha podido ser. No obstante, David Bermejo ('Luna, el misterio de Calenda') reconoce que de algún modo la ficción protagonizada por Jose Coronado y Nona Sobo, que estrenó Telecinco y luego pasó a Netflix, ya había sido premiada al convertirse esa misma semana, con su tercera temporada, en la serie de habla no inglesa más vista en esa plataforma a nivel mundial. Y la primera temporada se encuentra dentro de las cinco series más vistas en la clasificación mundial de la plataforma.

“Es muy raro lo que implica realmente, porque lo que estamos viendo, sobre todo a través de las redes, es que hay una ola de gente que se interesa por la serie, que se emociona con la serie, que la sigue, que la entiende, que comparte los problemas que tienen los protagonistas y que la disfruta. Y que ese público ya no es de aquí, sino de todo el mundo”, contaba Bermejo a El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, en el 'photocall' previo a la gala. “Y es maravilloso pensar que puede hacer una cosa que llega a un público tan variopinto y tan grande y que de alguna manera conecta con cosas tan universales”. Atada a la calle, a la verdad El cocreador, junto a Aitor Gabilondo, de la producción asegura no saber cuál es la clave del éxito de la serie, porque nadie la tiene. “Si no, se replicaría siempre”, advierte. Lo que sí está en disposición de enumerar son sus virtudes: “Tiene mucho corazón, tiene personajes que están a ras de tierra. Es una serie que desde el principio quisimos que estuviera a atada a la calle, a la verdad, a la realidad de lo que pasa en una familia, en un barrio”. Pero no todo es costumbrismo en ‘Entrevías’, claro, sino que hay su parte de acción, desde que Tirso, el personaje de Coronado, un tendero de barrio chapado a la antigua decide plantarle cara a los delincuentes del barrio. “Y luego pones a esos personajes normales y reconocibles a hacer cosas extraordinarias, con un toque de humor y un toque de drama, porque la vida tiene esos ingredientes y se parece a la vida, y entiendo que eso ha gustado. Y toda esa mezcla de ritmo funciona. No sabes por qué, pero funciona”, concluye. Cuidada producción Y funciona más allá de nuestras fronteras pese a tener un aire muy de aquí. “Es que yo creo que ‘Entrevías’ triunfa en el mundo porque lo local es universal. Los esquemas son iguales en todo el mundo. Con lo que estás contando una historia un poco profundamente en un sitio, pero tocas cosas que están en todos los demás”, señala. Eso sin desmerecer su cuidada producción. Ahí, Bermejo, saca pecho: “Tenemos un equipo técnico y artístico espectacular. Hemos sido capaces de juntar un elenco de lujo absoluto, con unos directores maravillosos como Iñaki Mercero, Oriol Ferrer, Alberto Ruiz Rojo y tantos otros. Un equipo técnico de primera categoría, porque hacemos las cosas muy bien hechas. Hay que estar orgullo de ellos”, insiste. Entre ese elenco de lujo, destacan Jose Coronado y Nona Sobo. “Nona ha sido la bomba. Teníamos un gran valor, un clásico, plenamente consolidado, como es Coronado, y alguien que aportara aire fresco al proyecto: Nona. Y acertamos”, se congratula. Ahora ya preparan la cuarta temporada, que aún no tiene fecha de estreno. “No sabemos cuándo saldrá, pero ahí estamos, acabando la posproducción”, detalla. ¿La cuarta y última? “Es la última, sí. Salvo que a alguien se le ocurra que tenemos que continuar”. Cuatro millones de visualizaciones de su último estreno es como para pensárselo.