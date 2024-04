"Solo vale una solución definitiva al vial con plazos y financiación, no más provisionalidad"

Lamenta Carmen Moriyón Entrialgo (Gijón, 1966) que el tan esperado consejo de Gijón al Norte llegue justo el día en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vaya a resolver sobre su futuro después de cinco días de asuntos propios. Pase lo que pase, la Alcaldesa explica tener claro que Gijón será "imparable" en el desarrollo de los proyectos que dependen del Ayuntamiento (como Naval Gijón, Tabacalera y el Parque Científico y Tecnológico) "con o sin ayuda de Madrid".

–¿Qué espera del consejo de mañana de Gijón al Norte?

–Llevamos esperando diez meses por esta reunión. Ya antes del 20 de marzo (cuando se supo que fracasaba el proyecto del vial de Jove) la esperábamos por tres cuestiones. La primera, porque queremos saber en qué punto está la redacción del proyecto de la estación intermodal. Según los plazos legales, terminaría en mayo del año que viene, pero ahora estamos en un punto donde queremos saber si es posible ya empezar a hablar de la financiación, de la cantidad de dinero a la que nos enfrentamos. La segunda cuestión que queremos abordar con el Ministerio, con carácter inmediato, es el derribo del puente de Carlos Marx, previo restablecimiento de todo el tráfico y del ordenamiento del tráfico por abajo, así como terminar de sanear la zona retirando todos los muros y la playa de vías, desde la última adecuación del Solarón hasta Carlos Marx. Queremos el "sí" del Ministerio con urgencia. También queremos saber la opinión del Ministerio sobre el proyecto, que ya conocen, de reordenación del Solarón. La hemos propuesto recientemente y trabajado con el Principado de manera conjunta, y es una reordenación que sigue el mandato mayoritario de la ciudadanía, que es recuperar ese espacio para parque sin renunciar a que haya un número determinado de viviendas.

–Dados los antecedentes, ¿qué confianza le genera la palabra del Ministerio?

–Bueno, a raíz del mazazo del vial de Jove lo que me genera es inquietud. Es inevitable. El Ministerio debe dar muestras de su compromiso actual con Gijón y dar señales ciertas de cuál es ese grado de compromiso.

La palabra del Ministerio de Transportes me genera inquietud, es inevitable; deben dar señales ciertas de su grado de compromiso actual con Gijón

–¿Se siente arropada por el Principado ante el Ministerio?

–El Principado no me arropa a mí cuando hace esas manifestaciones, sino que está sumándose a lo que Gijón quiere mayoritariamente, que es un vial para Jove, o sea, sacar los camiones de la ciudad. Ya saben que la ciudad no quiere un vial en superficie. Y el presidente Barbón así lo ha manifestado reiteradamente en sus comparecencias, pero consta también en una carta de respuesta a una previa que yo le envié, donde le comunico que no vamos a aceptar el vial en superficie. Él se adhiere a eso, a que el Ministerio descarte la opción propuesta del trazado en superficie posicionándose del lado del Ayuntamiento, que no es ni más ni menos que posicionarse al lado de los colectivos vecinales.

–Desde el Ayuntamiento también salió otra carta para el Ministerio. ¿Ha habido respuesta?

–No ha habido respuesta. Fue para el secretario de Estado, que es quien va a presidir la reunión de Gijón al Norte este lunes. También otra carta a Pedro Sánchez.

–El Presidente entiendo que tampoco respondió a la carta al estar reflexionado sobre su propio futuro.

–Fíjese en el contexto en el que se va a celebrar una reunión (la de Gijón al Norte) tan largamente esperada. En sí misma, ya era muy esperada por todo lo que concierne al proyecto del plan de vías y a la estación que no tenemos, pero, encima, se le añade la gravedad de la decisión del Ministerio sobre el vial de Jove. Y llega en el peor de los contextos, porque nos encontramos con un Presidente que decide retirarse a la intimidad para decidir sobre su futuro. Humanamente puedo entenderlo todo, pero de sus decisiones depende todo nuestro presente y nuestro futuro. La situación es esperpéntica. Me parece grave cómo están aconteciendo los hechos y todos esos llamamientos de apoyo al Presidente. Y no me ha parecido bien que, con carácter general, se nos invite a todos a reflexionar. Mire, a mí no me queda más remedio que reflexionar en soledad sobre la estación de tren que no tiene Gijón, sobre la estación de autobuses que tampoco, porque es un apeadero, y sobre la contaminación de la zona oeste y el vial de Jove. Las cosas están sacadas de contexto, y no me parece bien que se nos invite a toda la ciudadanía a reflexionar porque a nosotros, a Gijón, no la está ayudando nadie. Ni a reflexionar ni a plantear soluciones serias hasta este momento sobre los problemas graves que tiene esta ciudad.

Humanamente puedo entenderlo todo, pero de las decisiones de Sánchez depende todo nuestro presente y futuro; es esperpéntico

–Se han fletado autobuses desde Gijón hasta Madrid en apoyo a Sánchez.

–Sí, lamentablemente se fletan autobuses para ir a arropar a un Presidente y no se fletan autobuses para solucionar los problemas que tiene Gijón. Respeto, como no puede ser de otra forma, las decisiones y reflexiones del Presidente, pero que se nos quiera implicar a toda la ciudadanía, con los problemas tan graves que tiene la ciudad y esta nación... No hay derecho.

–¿Qué le parece la alternativa del Ministerio al vial de Jove?

–Me voy a ceñir a mi responsabilidad como Alcaldesa. Y ya dije que iba a cumplir escrupulosamente el mandato que me había dado la ciudadanía y que me dio la Corporación a través del Pleno. Hay una declaración institucional firmada por todos los grupos, es decir, con unanimidad. Y lo que se dice claramente en esa declaración es que solicitemos a Transportes, responsable de los accesos a El Musel, una solución definitiva. Y que esa solución definitiva venga amparada por un compromiso de plazos de ejecución y de financiación. En Gijón ya no cabe hablar de provisionalidades.

–¿Por qué no cabe hablar de provisionalidades en Gijón?

–Para quien no lo recuerde, provisionalidad en Gijón significa catorce años esperando por una estación de tren, catorce años por una de autobuses y veinte años por los accesos de El Musel. Gijón no quiere más provisionalidades. Solo se puede hablar de soluciones provisionales cuando haya encima de la mesa una solución definitiva presentada por el Ministerio, consensuada con Ayuntamiento y ciudadanía, y con el compromiso de plazos y financiación. Cuando esa solución definitiva sea firme, y solo entonces, podremos hablar de provisionalidad. Y cuando lo hablemos, tengo preguntas que hacer al Principado y al Ministerio.

–¿Cuáles?

–Por ejemplo, de los mil camiones que pasan hoy por Príncipe de Asturias, ¿cuántos nos va a quitar la provisionalidad? ¿Cien? ¿Los mil? ¿Cómo se va a acompasar eso con todas las obras pendientes para el desdoblamiento de la GJ-10 entre Lloreda y Veriña, el rediseño del enlace de El Empalme, del de la Peñona y del de la Lloreda? ¿Cómo se puede hablar de dar soluciones provisionales por en un espacio que requiere obras a la mayor brevedad posible? Por cierto, provisionalidad significa los catorce y veinte años de espera, pero también está pendiente que se reanuden las obras de ese desdoblamiento de la GJ-10 que empezó en 2017. Ya no son ministros que van pasando; es el Ministerio el que hizo un proyecto que resultó totalmente inviable. Y por eso Gijón no tolera más provisionalidad en nada. Solo soluciones definitivas.

Carmen Moriyón, ayer, en la Casa Consistorial. / Marcos León

–La acusa el PSOE de no conocer la zona oeste hasta que fue Alcaldesa en 2011.

–No sé por dónde empezar. ¿Por qué siguen empeñados en un Gijón que ya no existe? Solo quieren un Gijón encapsulado y enfrentado. Que se bajen ya de esa realidad paralela. A Foro le costó ocho años demostrar que Gijón no se hunde si no gobiernan ellos. Muchas veces, de la que iba al Hospital de Jove a algún curso, tomaba café en la zona oeste viendo a colegas, o iba a Casa Dulce o la Casa del Mar, donde probé, por cierto, por primera vez el sanmartín. También iba por los centros de salud hablando del cáncer de mama. Pero, claro, es que yo antes de 2011 trabajaba fuera de la política.

–¿Cree al presidente Barbón cuando dice que no sabía nada de que el vial de Jove se caía?

–El Presidente me ha dado su palabra y confío en ella.

El peso de Asturias en Madrid es cero; ahora ya parece que la ciudadanía, mayoritariamente, lo empieza a percibir también

–¿Asturias tiene peso en Madrid para exigir esas actuaciones?

–Cero. Ahora ya parece que la ciudadanía, mayoritariamente, lo empieza a percibir también. Llevamos desde el inicio de esta legislatura del Gobierno viendo que los problemas de Asturias no existen. Aquí lo único que existe es Cataluña, por ejemplo. Por siete votos se ve, de una manera descarnada, cómo se negocia y se mercadea con soluciones para ese territorio mientras en Asturias no pasa nada. Porque abrir la Variante es algo que ya tenía que haber acontecido hace mucho. Asturias tiene una falta increíble de financiación, las infraestructuras mal planteadas y mal organizadas, y no se avanza en nada. Mientras, el Gobierno de la nación está muy pendiente de esos siete votos de Cataluña. Los grandes partidos hoy no condicionan al Gobierno, ni los que son del mismo signo ni los contrarios.

–Y con esa realidad, ¿qué le queda a Gijón para el optimismo?

–En Gijón le puedo garantizar que se lleva generando todos estos meses atrás una posición de fuerza que es imparable. Y no tiene marcha atrás. La posición de fuerza nace de nosotros mismos. Estoy convencida de que vamos a salir adelante y seremos una referencia, con la ayuda de Madrid o sin ella. Hay una serie de proyectos transformadores de Gijón en los que el Ayuntamiento se está volcando y nadie nos va a parar. Son Naval Gijón, Tabacalera y la ampliación del Parque Científico. Y hay otros más, pero esos tres proyectos, con los que ya se identifica mucho la ciudadanía, son importantísimos. Nos dan fuerza. Sí que hay un clima de optimismo. Es un optimismo moderado, porque, lógicamente, ves que todo lo que depende de un Gobierno de la nación inestable como es el actual no fluye, pero desde luego lo compensamos con la posición de fuerza que generamos nosotros mismos. Le aseguro que no nos va a parar nadie.

–¿Cuándo podrán los gijoneses pasear por los terrenos de Naval?

–A finales del 2026 o principios del 2027 esperamos que ya estén allí ya las máquinas trabajando. Queremos iniciar todo por la franja litoral, como continuación del paseo desde Poniente. Gijón necesita señales ya.

Claro que la Ería del Piles depende del Ayuntamiento; y se hará todo lo que corresponda para el desarrollo del ámbito, pero sin recalificar nada

–¿Cómo van los contactos con empresas para instalarse?

––Todo el desánimo que nos podría llegar por fracasos como el vial, lo compensamos con la percepción de que realmente hay un interés por invertir y por establecerse en Gijón. Percibimos claramente el interés por la calidad de vida, y eso debemos cuidarlo y preservarlo. Hoy a las empresas les gusta la ciudad y lo que van viendo de la manera de funcionar de este Ayuntamiento. Pero lo primero que preguntan es por la rapidez en las gestiones administrativas. Es decir, piden plazos concretos. Y ahí estamos preparados para dar una respuesta ya no rápida, sino ultrarrápida.

–¿Hay tasación de Pymar para la otra parte de los terrenos de Naval?

–No hay cambios. El Ayuntamiento ya manifestó su interés y tenemos el compromiso de que recibiríamos una tasación de los terrenos para continuar las conversaciones.

–¿Hay temor a que Pymar no quiera vender?

–En este tema no puedo manejar cuestiones subjetivas. La cuestión objetiva es que hemos tenido respuesta y un compromiso de que enviarán la tasación, al igual que hizo el Puerto.

–¿Está satisfecha con las buenas relaciones con el Puerto de Gijón? Ya no solo por el acuerdo por los terrenos de Naval, sino por la reforma del carril bici de Fomento.

–Sí. El Puerto fue clave en la reforma del carril bici de Fomento. Entendieron y compartieron las bondades del proyecto desde el minuto uno, vieron que era lo necesario para evitar peligros y facilitaron todo. Luego llegaron las negociaciones con vecinos, colectivos de movilidad reducida, hosteleros... Estoy muy satisfecha. Foro ya había sacado la bicicleta del paseo del Muro, con todo el peligro que generaba, y aguantamos las críticas porque sabíamos que era lo adecuado. Y ahora es Foro, otra vez, quien saca las bicicletas del paseo de Poniente. Es una prueba más de que aquí no se trata de discursos políticos ni ideológicos ni de negacionismos, sino de coherencia y de hacer las cosas como deben de ser, con un criterio y sin chapuzas.

Foro y PP seguimos siendo proyectos distintos, pero en los plenos Gijón ve que su gobierno tiene una única voz; estoy muy contenta con la coalición

–¿Tabacalera avanza?

–Entre mayo y junio se presentará el plan de usos. Y en junio se reunirá por primera vez una mesa de profesionales técnicos, expertos, para fijar el punto de partida de toda la operativa en Tabacalera. Quiero reconocer la labor de los de los directores de los museos de Gijón: tenemos una red pública que es la envidia de muchas ciudades.

–¿Quiénes estarán en la mesa?

–Lo estamos ultimando, pero por supuesto que ahí van a estar nuestros directores, porque quiero que esté en manos de gente de la casa.

–¿Y la reactivación de la obra?

–Hasta finales de año o primeros no toca, pero se están cumpliendo los plazos.

–¿Un concierto de Joan Manuel Serrat, ahora que le han dado el Premio Princesa, encajaría? ¿Están peleando con la Fundación por algún acto como el de Murakami del año pasado?

–(Risas). Con la Fundación no peleamos, porque es muy generosa y siempre entiende y se adapta muy bien a Gijón. Cuando vinieron directores importantes de cine como Scorsese o Coppola o Nuria Espert, estuvieron en el Jovellanos. Y lo de Murakami fue maravilloso. Desde la Fundación siempre tuvieron esa sensibilidad; ellos son los expertos y nosotros estamos muy receptivos. Serrat, ¿qué le voy a decir yo? Pues sería maravilloso, claro.

–¿Está satisfecha con el resultado de la exposición "Orto y ocaso" en el Palacio de Revillagigedo?

–Son muchas las satisfacciones con esa exposición. En los mandatos anteriores pasamos tanto tiempo hablando de las colecciones del Ayuntamiento que no podía disfrutar la ciudadanía que el poder hacerlo ahora, y en el Palacio de Revillagigedo, es algo que tengo que agradecer a la Fundación Cajastur. Y a Lucía Peláez, Juaco López y Francisco Crabiffosse. Está yendo muy bien. Y estoy muy orgullosa de que se vayan a organizar visitas guiadas con familiares y herederos de aquellas personas que trabajaron en esas fábricas. Esa "vía gijonesa" no es otra cosa más que aunar, como solo Gijón lo puede hacer, la tradición y la vanguardia. Estamos en el camino.

–¿El Parque Científico cumple los plazos de ampliación?

–El concejal de Urbanismo es muy optimista y dice que empezará en octubre, pero antes de Navidad ya nos vale y vamos a ver pronto la urbanización del Parque. Por eso decía que esos proyectos que nos generan una posición de fuerza ya no tienen marcha atrás. Y estamos en conversaciones con el Rector, ya ultimadísimas, para la compra de la parcela que estaba prevista en la ampliación, ese triángulo donde se ponen las fiestas de Cabueñes. Si la Universidad avanza en la residencia de estudiantes, que esperamos que sí, perderíamos un aparcamiento de extrema necesidad en esa zona, y barajamos esa otra parcela como aparcamiento disuasorio. Queremos uno real, con frecuencia de líneas de autobús, y no un terreno allí tirado para que dejes el coche y después te busques la vida.

La exposición «Orto y ocaso» va muy bien; estoy muy orgullosa de que se organicen visitas con los descendientes de trabajadores de esas fábricas

–La Universidad Europea tiene interés en instalarse en la zona.

–Una Alcaldesa no puede más que congratularse de que una institución de primer nivel como es la Universidad Europea eligiera Gijón. Es una oportunidad increíble. La decisión es de ellos, pero trabajamos para ser los elegidos, para ser más atractivos que otros territorios. Lo llevamos haciendo meses.

–¿Cómo van los estudios para el soterramiento en el Muro?

–Es un estudio de carácter informativo que en breve estará en licitación. Están haciendo las bases para la asistencia técnica.

–Otro proyecto que Gijón espera, aunque no depende del Ayuntamiento, es la Ería del Piles.

–Claro que depende del Ayuntamiento. El foco está puesto ahí, y en la Ería se hará todo lo que corresponda para el desarrollo del ámbito. Insisto: la Ería del Piles está en manos del Ayuntamiento. Tiene un dueño, pero la tramitación legal y administrativa nos corresponde y se va a desarrollar.

–¿Qué quiere decir con eso?

–Que los ámbitos tienen unos plazos legales para su desarrollo. Y, si no se cumplen, la administración tiene los mecanismos con los que debe actuar.

–¿Es imposible recalificar los terrenos para que alberguen viviendas?

–Después de haber trabajado tan duro por sacar adelante el Plan General de Ordenación en 2019, ahora no se va a recalificar nada. La Ería no se va a recalificar mientras estemos en el gobierno. Y lo que el Ayuntamiento va a hacer es asegurarse de que se desarrolle en tiempo y forma. Y que se cumpla escrupulosamente la ficha del PGO.

Ya sacamos las bicis del paseo del Muro por el peligro que generaban y ahora lo hacemos en Fomento; se trata de hacer las cosas con criterio y sin chapuzas

–Está a punto de cumplirse el primer año de mandato. ¿Cómo lo valora?

–El balance importante y prioritario es el que haga la ciudadanía. Desde mi percepción, el balance de la coalición es positivo. Trabajamos cada día con más coordinación. Le pondría un nueve y medio sobre diez.

–¿Está contenta con la labor de las concejalías del PP?

–Sí. Más allá de ser proyectos distintos, y de haber voces distintas fuera del ámbito municipal, Gijón ve en los plenos que su equipo de gobierno tiene una única voz.

–Cuando habla de voces fuera del ámbito municipal, ¿se refiere al presidente del PP de Gijón?

–No, yo no pongo nombres. Los asuntos domésticos los tenemos que arreglar en nuestra casa y luego venir a trabajar por Gijón.

–En el PP hay voces que buscan una confluencia electoral.

–Seguimos siendo proyectos distintos. Foro Asturias está muy motivado. Tenemos un diputado que cada vez tiene más influencia. Su trabajo con el vial de Jove ha sido titánico y logró que todos los grupos de la Junta, salvo la abstención de IU y el voto en contra del PSOE, afeara a los socialistas el embrollo del vial.

–Se suspendió el Gijón Arena. ¿Cómo ve la gestión de los festejos desde Divertia?

–Lamento que el Gijón Arena no haya podido materializarse, pero estoy contenta con la gestión y segura de que el trabajo dará fruto.

"Con las obras en El Molinón, a corto y medio plazo, cada uno pagará lo que le corresponda" –Esta semana se inauguraba la reforma de la escuela de fútbol de Mareo. Levantó polémica que usted no acudiera al acto, pero el presidente del Sporting, Alejandro Irarragorri, le mandó un saludo desde Mareo. –Agradezco al presidente que haya quitado hierro al asunto. El gobierno municipal estuvo representado por la vicealcaldesa, Ángela Pumariega, y por el concejal de Relaciones Institucionales, Jorge GonzálezPalacios. Creo que es una representación impecable del Ayuntamiento. ¿Y la alcaldesa? Bueno, pues yo tengo una agenda del Ayuntamiento que es pública y tengo una agenda que significa reuniones, videollamadas y bueno, pues en vísperas de un Consejo de administración de Gijón al Norte, pues alguna gestión que otra y alguna preparación que otra hay que hacer. No obedece a nada más que a que coincidía con una agenda de trabajo. –¿Las relaciones, entonces, del Ayuntamiento con el Real Sporting están bien? –Las relaciones de Alcaldía y del Ayuntamiento con el Sporting nunca pueden estar mal. Una cosa es que en determinadas cuestiones podamos estar o no de acuerdo, pero evidentemente las relaciones entre la Alcaldía y en la institución, el Sporting, siempre van a ser correctas. No puede ser de otra manera. Y que nadie tenga duda de esto que estoy diciendo. –El estadio municipal de El Molinón necesita mejoras. ¿Se sabe ya el alcance de las obras que hay que llevar a cabo? –Ya está en marcha el estudio para definir las obras a corto y medio plazo, tanto las que corresponden al Ayuntamiento como a los concesionarios. –¿Y cómo se pagará? ¿A partes iguales con el Sporting? –Cada uno pagará lo que le corresponde, claro.

Suscríbete para seguir leyendo