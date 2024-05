El repunte de la concertada llena todas las plazas de 3 años en varios colegios de Gijón: los coles más solicitados

Los colegios de la ciudad gozarán de suficiente espacio para la generación del 2021… con excepciones. Concluía ayer el plazo de solicitud de matrículas para el próximo curso escolar y las sensaciones iniciales son de alegría en algunos centros y de decepción en otros. El pasado ejercicio, la baja natalidad provocó que ningún colegio lograra llenar sus aulas de tres años cuando la ventanilla para inscribirse se cerró el 5 de mayo. Una circunstancia que ahora rompe el Severo Ochoa, con 42 peticiones para 40 plazas. En menor medida, también el Honesto Batalón, que cubre sus ocho pupitres. Además, la pujanza de la concertada se hace notar. En la Inmaculada hay 92 prematriculaciones para 75 huecos y en La Asunción, pleno (75/75). Otro ejemplo es el Corazón de María, con 107 familias apuntadas para una oferta de 100 pupitres. «Estamos muy satisfechos», afirmaba Simón Cortina, su director.

No es oro todo lo que reluce. En el colegio Príncipe de Asturias temen perder una unidad a la vista de los resultados, con 16 solicitudes para 46 plazas. «Es la tónica general, no hay guajes», decía, resignada, Ana Alonso, jefa de estudios. Mientras, la escuela infantil Gloria Fuertes ha pasado de 67 solicitudes registradas en 2023 para 69 pupitres a las 37 de este año. Un desplome que Yolanda Camello, directora del centro, no se explica. «No sabemos qué ha podido ocurrir», confesó. Calcados números presentan, por ejemplo, el Alfonso Camín y el Antonio Machado (22/46). En el Asturias, el sabor es agridulce, con 13 preinscripciones para 23 plazas de tres años. «Está la cosa difícil», aseguraba la directora Loli Fernández. Sin embargo, han llegado más de medio centenar para su escuelina, la primera que abrirá el Principado en Gijón en el marco de la red autonómica. También ha experimentado un ligero crecimiento el colegio Cabueñes, con 42 solicitudes que superan las 32 del pasado mes de mayo. El Eduardo Martínez Torner cae de 40 a 31.

El colegio Jovellanos, referencia de los centros públicos con tres unidades, se mantiene firme con 60 inscripciones, clavando las cifras de doce meses atrás. «No podemos pedir más», aseveró la directora Yolanda López. De un importante subidón disfruta La Escuelona, que avanza desde las 5 solicitudes de 2023 a las 16 que figuraban ayer. En El Llano, moderada remontada con 18 matriculaciones frente a las 14 precedentes. En el caso del colegio Rey Pelayo, se pasa de 3 a 4 solicitudes para las 23 plazas. Cabe recordar que está previsto que el alumnado regrese al centro de la avenida Constitución en enero de 2025 tras el derrumbe que sufrió el suelo de la planta baja hace año y medio.

«Es mucho viendo la natalidad que hay», remarcaba Raquel Pérez, jefa de estudios del colegio Montevil, tras recibir 25 inscripciones para un total de 46 pupitres. Marta Avello, del Nicanor Piñole, se mostraba «contenta» con las 40 peticiones. En 2023 la cifra se quedó en 30. «Es una maravilla», celebraba Rocío Paz, del Santa Olaya, que suscitó el interés de 11 familias frente a las 7 del año pasado. En el Montiana, hay una inscripción para 5 pupitres. «Sobran las plazas por todos los sitios», declaraba su director, Chema Suárez. El panorama deja subidas en el Atalía, Federico García Lorca o Los Pericones, y bajadas en centros como el Campoamor, Noega, Los Campos o Río Piles. Respecto a los concertados, crece el Montedeva con 51 peticiones para 75 plazas, el San Lorenzo con 17 o el San Miguel con 41 de 46. En el Santo Ángel, se han recibido 16 inscripciones para 23 pupitres y el Patronato San José se queda a un alumno de cubrir sus 25 espacios.

En las escuelas de Educación Infantil de tres a seis años conviven las luces y las sombras. La escuela José Zorrilla protagoniza las primeras al recibir 31 peticiones para cubrir 23 plazas. «Tengo que solicitar que nos abran otro aula», señalaba la directora Isabel Viejo. En la Miguel Hernández han rozado la meta, con 19 prematriculaciones de 23 posibles. Números más discretos desprenden las escuelas Alejandro Casona (35/46) y Las Mestas (27/46), tras un primer periodo de matriculación que, al menos, quita el mal regusto que dejó 2023, cuando la escasa natalidad hizo estragos en los centros gijoneses.

Suscríbete para seguir leyendo