Hallan dos obuses en un punto emblemático de la costa gijonesa: ahora actuará la Armada

Llamativo hallazgo al pie del cerro de Santa Catalina, en la costa de Gijón. Dos buzos aficionados durante una travesía localizaron dos obuses ayer por la mañana. Los buceadores dieron parte a la Guardia Civil, que ha abierto una investigación. La Benemérita mandó a dos buzos del Grupos de Especialistas de Actividades Subacuáticas (GEAS) para analizar los artefactos. Estos, tras un análisis visual de los objetos, dieron parte al Servicio de Desactivación de Explosivos y Defensa –los tedax– que, tras otro examen, concluyeron que los dos objetos efectivamente podrían ser dos obuses. La Armada ya se ha hecho cargo de la situación y hoy un operativo determinará si se retiran o se detonan.

Estos dos obuses se encontraron a pocos metros del acantilado del cerro, justo debajo de la perpendicular bajo la escultura del "Elogio del Horizonte". Esta zona es muy transitada por parte de nadadores aficionados, que nunca se habrían topado con los dos objetos al estar en el fondo marino. La Guardia Civil inició una investigación de inmediato, primero mandando a sus buzos para localizar la zona exacta en la que se hallaron los objetos. Y luego con unas pesquisas para verificar que efectivamente los dos artefactos podrían ser las citadas piezas de artillería. La Guardia Civil ya ha dado parte a la Armada. Hoy se realizará un operativo especial para ver qué hacer con ellos. Se podría optar por tratar de retirarlos o, si esto no es posible, por detonarlos, en el caso de ser obuses, allí mismo.

Las pesquisas realizadas por la Guardia Civil pasaron desapercibidas para la mayor parte de la población gijonesa. Los buzos se encontraban en una zona que no es fácil de divisar desde la costa, ni desde ningún punto del cerro de Santa Catalina, salvo asomándose en exceso desde el extremo que justo queda debajo del "Elogio del Horizonte". La investigación no ha podido determinar por ahora si efectivamente los dos artefactos se tratan de obuses, aunque todo parece indicar, por los análisis previos realizados por la Benemérita ayer, que así podrían serlo. Al no tener claro por el momento el origen de estas dos piezas, tampoco se puede afirmar a qué época pertenecen.

Gijón, durante la Guerra Civil, fue objetivo de bombardeos durante meses por parte del bando golpista nacional, con apoyo de la Legión Cóndor de la Alemania nazi. Además, en este caso no por aviones, sino por un barco, el "Libertad", durante la revolución de 1934, el barrio de Cimadevilla fue duramente cañoneado para sofocar la rebelión. Incidentes con explosivos son atípicos en Gijón, pero se han dado casos recientes. Sin ir más lejos, en 2021, en un solar en obras de la calle Electra, en El Llano, fue localizado un explosivo, este de la Guerra Civil, que pesaba cerca de 50 kilos, de los que la mitad eran pólvora. Tuvo que intervenir la Policía Nacional con los Tedax. El tráfico estuvo cortado durante dos horas y finalmente el artefacto fue detonado sin problemas en el cuartel de Cabo Noval.