Hace una mañana otoñal perfecta y la chica que empuja el carrito de bebé lo hace con una elegancia como heredada de generaciones. El abrigo es nuevo y es un abrigo ligero, ligeramente verde, un abrigo al que le queda mucha vida por delante, tal vez otros cuatro otoños y tres inviernos antes de pasar a la reserva o al armario de una prima que terminó sus estudios, hizo un mal casamiento y necesita el dinero para el almuerzo y no para abrigos caros que no parecen abrigos y son verdes y ligeros y se lucen como el que no quiere la cosa, la cosa es el frío, en una mañana otoñal perfecta. Mañana como de canon de otoño, una mañana como para exponer en una antología de mañanas.