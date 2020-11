Perimetral, perianal y otros cierrismos

Hay que ver cómo viene la prensa, clamaban los cómicos Tip y Coll en uno de sus sketch. No solo hay grande disputa sobre si los cierres perimetrales son así o asao, aquí o acullá, sino que la cosa se está poniendo requetedura. Requetedura de miedo pánico. Reza el titular de un periódico digital castellano: “Burgos, confinada 14 días”. Nada que objetar, la vida es así, no la he inventado yo. Lo malo es lo que pone el sumario de la noticia: “El Ejecutivo regional ordenará el cierre perianal de la capital burgalesa”. Perianal. A ver, a ver, que nos estamos volviendo locos. “Cierre perimetral” lo vamos entendiendo. Incluso atisbábamos lo que fuera aquel “cierre categorial” de Gustavo Bueno”. Pero que a las buenas gentes de Burgos les hagan un “cierre perianal” −es decir, un cierre alrededor del ano− para así contener la desbocada propagación del bicho este que nos martiriza, ya me parece que es abusar constitucional y hasta humanamente de los hijos del Cid. Qué errata más perierratada: el pericielo me periampare.