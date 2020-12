Efectos beneficiosos de las manzanas

Los manzanos se cultivan en todo el mundo. El árbol se originó en Asia Central. Se han cultivado durante miles de años en Asia y Europa. Fueron los emigrantes europeos quienes introdujeron la manzana en América, pero fue un americano quien la extendió por el continente. Se llamaba John Chapman, era notario, pero tenía el espíritu propio de un pionero. Cuentan que, en 1801, recorrió todo el país sembrando semillas de manzano. Esto hizo que, además de adquirir una fama legendaria, le conocieran con el apodo de “semillas de manzana”. En la actualidad, Estados Unidos, es un importante productor de este apreciado fruto.

Sin duda, fruta significa vitaminas, pero en el caso de la manzana, no son ellas las que hacen que sea tan sana, que tenga tanta fama. Las vitaminas que contiene (A, B1, B2, C) figuran cantidades poco importantes. Su fama es debida a una serie de sustancias que, combinadas entre sí, hacen de esta fruta una de las más preciadas. Por su contenido en ácido tánico, málico, así como ácido oxálico, es muy apropiada para los estómagos e intestinos de todas las edades. Por su parte, la piel, no solo contiene fibras, sino también pectina, sales de potasio, calcio y taninos. La pectina, utilizada en productos farmacéuticos, es uno de los ingredientes contenidos en los antidiarreicos. Esta sustancia actúa en el intestino facilitando la eliminación de las toxinas. Tanto los taninos como las sales de potasio facilitan la eliminación del ácido úrico.

Lo cierto es que suele ser una de las primeras frutas con que alimentamos a nuestros pequeños. Si le están saliendo los primeros dientes, podemos añadir limón a la manzana rallada, ya que puede calmar las molestias que el niño sufre durante la dentición. Y, desde luego, mezcladas con albaricoque y ciruelas son exquisitas.