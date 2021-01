Asturias, encender el mundo de poesía

Cuando la palabra es sublimada y los vocablos tiemblan de capacidad y profundidad expresiva, surge la poesía. Ella es también cumbre, entre otras, de la inteligencia emocional. Porque lenguaje y pensamiento son la misma cosa.

El poeta transporta en su ser las semillas de la expresión más honda. En esos embriones expandidos por su esencia, brilla el amor como excelencia de vida. Las emociones y sentimientos, las ilusiones, las utopías por conquistar, la valentía frente a la resignación, la permanente lucha por la belleza interior, la convivencia tolerante, el constante trabajo por la especie humana, su hábitat y los seres vivos que lo comparten, diferencian el vivir del simple y vacuo existir.

Asturias, capital mundial de la Poesía no es quimera, aventura o capricho. Es un eco solemne que responde a la voz de auxilio para hermosos escenarios que han devenido tristes eriales. Asturias, capital mundial de la Poesía es la obligación que se ha impuesto con el corazón y el alma, un pequeño trozo de España que considera que atravesamos tormentas, huracanes vitales y convivenciales que exigen iniciativas que nos alejen de la demencia hacia la cordura y serenidad. Alguien debía enarbolar una bandera que no necesita colores para definirse. Está en elipsis en un inconsciente colectivo que crece día a día. Paso a paso. Verso a verso. Como en toda empresa ambiciosa y con vocación de eternidad, hay una férrea voluntad impulsora. Una vez más, Graciano García vuelve a liderar un proyecto al que inmediatamente se han sumado instituciones internacionales –ONU, Parlamento Europeo– y valiosos nombres de la inteligencia, el arte y el saber. Este movimiento no ha hecho más que comenzar a hacer camino al andar. El tiempo no va a quedar vacío. Va a colmarse de ideas e iniciativas en torno a los versos, las estrofas y poemas de miles de personas. Estamos ante un canto coral en favor de un planeta diferente, aquel que cultive el amor y desprecie la envidia, la codicia, el odio… No es en absoluto una casualidad que el premio “Nobel” Mario Vargas Llosa se haya adherido a esta explosión de libertad, señalando que, aunque novelista, su pasión le inclina cada vez más hacia la poesía. Porque la poesía es un todo. Como sólo puede ser una madre.