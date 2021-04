El mejor de los planes

Es mi juguete favorito. Elaboro una larga lista de objetivos y luego voy haciendo con ellos una extensa y fértil planificación. Los campos de actuación son enormes. Y muy variados. Planifico mi asalto definitivo al polaco, idioma que siempre me ha fascinado. Hago croquis de mi táctica para cambiar de trabajo. Lleno hojas con esquemas de las novelas y obras de teatro que nunca escribiré. Hago listados de asignaturas pendientes y dejo la puerta abierta a cuanto sueño me sale al paso. ¿Retomar mi pasión por el violín? Claro, tengo una lista con los mejores auditorios del mundo en los que actuar, con mapas de las ciudades y lugares dónde comer bien. ¿Cerrar viejas heridas con amigas, familiares y compañeras de trabajo? Me paso horas completando el dossier en el que enumero los desencuentros y planteo fórmulas para buscar acercamientos y tratar de recuperar la relación. Mi plan de lectura y películas esenciales exigiría unos veinte años de actividad incansable. Y tengo mi ordenador lleno de archivos que albergan docenas de plazos que no cumpliré, cientos de sueños que no me alcanzarán”.