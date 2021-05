Hablamos de un pueblo cosmopolita

Fue en el año 2003 cuando tuve la ocurrencia de preparar el dossier correspondiente para presentar la candidatura de Lugones al Premio Pueblo Ejemplar de Asturias, que convoca anualmente la Fundación Princesa de Asturias. Pero lo primero que hice fue solicitar al departamento de Estadística del Ayuntamiento de Siero un informe de la distribución por orígenes de la población de la parroquia de Lugones. Tuvieron que hacer un programa especial para obtener la información solicitada. Hay que reseñar que la parroquia de Lugones tiene una extensión real de 5,72 kilómetros cuadrados. Y después de tantos años hemos solicitado su actualización y rápidamente obtuvimos la contestación de Estadística.

Para que el lector se dé una idea, vamos a facilitar los seis primeros puestos en cuanto los residentes de orígenes clasificados en tres grupos. Los extranjeros: Colombia suma 84 ciudadanos, Argentina, 25, Marruecos, 25, Venezuela, 25, Cuba, 21, y Brasil 14. Hay vecinos de hasta 50 países distintos. En cuanto a ciudadanos cuyo origen son otras autonomías españolas, hay residentes de las 17, más de Ceuta y Melilla. De Asturias proceden 4.419, de Castilla y León 202, de Madrid, 150, y de Galicia 95. De Cataluña hay 86 y de la Comunidad Valenciana 68. Por último, los procedentes de distintos concejos del Principado son numerosos: hay representación de 61 de los 78 concejos. La mayoría de Oviedo (2.377), Llanera (494), Gijón (291), Avilés (115), Mieres (105), Langreo (82), Cangas del Narcea (62), Tineo (52), Valdés (50) o Aller (42), por poner algunos ejemplos.

La diversa población de Lugones se podía clasificar como multicultural, mestiza o cosmopolita, y hemos optado por este último porque se trata de un término de origen griego, formado por dos términos “kosmos”, que significa mundo, y “politis”, que expresa ciudadano. Así la palabra hace referencia a “ciudadano del mundo”. Este término fue usado por primera vez por los filósofos estoicos, que se catalogaban como ciudadanos del mundo. Sabido es que los estoicos eran miembros de un movimiento filosófico, creado por Zenón de Citio, 300 antes de Cristo, filosofía de la que humildemente nosotros somos admiradores.

Trámites administrativos. A propósito de la petición para obtener el informe anterior, resulta que me acerqué un jueves al Centro Polivalente Integrado para presentar dicha solicitud. En ese momento sólo me encontraba yo en dichas dependencias y el funcionario de turno. El caso es que él me dijo: “No lo puede presentar ahora, tengo que darle fecha y hora para la cita. O sea, cuatro días después. Ese sistema no se acerca a una buena organización, entiendo debe revisarse. Fue más rápido en contestar el servicio de Estadística.

Presentación libro. Por fin, tras esperar un año, hoy, lunes, a las siete de la tarde, en el Centro Polivalente Integrado, me cabe la satisfacción de poder anunciar que presentaré mi último libro, titulado “Vivir en la reflexión”, que hace el número nueve de mi producción, todos ellos escritos en el periodo de mi jubilación laboral. En consecuencia, la autoridades municipales cumplen con mi deseo de que sea el primer acto que tenga lugar en el salón de acto del citado centro, lo cual que agradezco.

Perlas de la sabiduría.

No podemos controlar los vientos, pero sí ajustar las velas.